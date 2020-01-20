Bursa’da çay ocağında silahlı çatışma! Biri ağır, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı’nda meydana geldi. 4 kişi çay ocağında oturduğu sırada, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi çay ocağına koşarak girerek Delil A. ve Bilal A.´ya doğru tabancayla ateş etmeye başladı. Ardından Bilal A. ve Delil A.´nın masada birlikte oturduğu diğer bir kişi de belindeki tabancasını çıkararak ateş etti. Şüpheliler olayın ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Delil A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)