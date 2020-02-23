Bursa’da dehşet! Babasını baltayla katletti

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak’ta meydana geldi. Eyüp Y. ile evine gittiği babası Mehmet Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Eyüp Y., depodan aldığı baltayla babasını başına ve sırtına vurarak öldürdü. Eyüp Y., olay sonrası Yavuz Selim Polis Merkezi’ne giderek babasını öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.
Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Mehmet Y.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)