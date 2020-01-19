Bursa’da dev miting

Türkiye’de son yıllarda düzenlenen en büyük mitinglerden biri Bursa’da başladı. Geçtiğimiz yıllarda mitingler milli güvenlik gerekçesiyle ertelenirken söz konusu mitinge 130 bin metal işçisinin katılması bekleniyor. İşçiler alana gelmeye başladı ve sozcu.com.tr miting alanından gelişmeleri aktarmaya devam edecek.

“SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ”

İşçiler, “Arkadaşlarımızla birlikte hakkımızı almak için buraya geldik. Asgari ücretin yüzde 15, Türk Metal Sendikası’nın da yüzde 15 üzerinde zam alması için bir miting düzenleyeceğiz bugün. Sesimizi, patronların ve hükümetin duyması için buradayız” dediler.

İşçi Sabri Toker de Sakarya’dan geldiğini belirterek, “Ekmeğimizin peşindeyiz. İnşallah sözleşme iyi geçer” diye konuştu.

Engin Sağlam ve Serhat Koç ise, “Sonuna kadar sendikamızın arkasındayız ve ekmeğimizin peşindeyiz. Direne direne kazanacağız” açıklamasında bulundu.

Diğer bir işçi Muzaffer Mahmutoğlu da “Hakkımızı alacağız buna inanıyoruz. Bunca yol boşuna gelmedik, işçiyiz ve işçi sınıfını destekliyoruz. Bugün de buradayız ve bütün işçi kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.