Bursa'da doğuştan yürüme engeli bulunan genç kız 17 yıl sonra ilk adımlarını attı

BURSA (AA) – Bursa'da doğuştan kas hastalığı (miyopati) teşhisi konulan ve hiç yürüyemeyen genç kız, ameliyatının ardından uygulanan fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri kapsamında yaklaşık 4 aydır fizyoterapist Mehmet Yakup Sürer ve fizik tedavi uzmanı Erol Ünal tarafından takip edilen Sevgi Bayat (17), umudunu yitirmeden mücadeleye devam etti.

Sürer eşliğinde evinde egzersizler yaptırılan Bayat, artık baston yardımıyla da olsa yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayat, 5'inci sınıfa kadar tekerlekli sandalyeyle okula gittiğini bildirdi.

Mücadeleden hiç vazgeçmediğini belirten Bayat, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 ay önce yine bir ameliyat oldum. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Mehmet Yakup Sürer hocamız evimize geldi. Olacağına inanmıyordum ama Yakup hoca ile büyük bir ilerleme katettim. Yakup hoca ile 4 ayda bu kadar mesafe almamız umutlarımı yeşertti. Çok mutluyum. Herkes gibi ben de yürümek ve koşmak istiyordum. Şimdi elimden tutulduğunda yürüyebiliyorum. Daha iyi olmak için çabalıyorum."

– "Mutfağa gittik, bizlere tatlı yaptı"

Anne Zeynep Bayat da kızının gözlerinin içinin güldüğünü görmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Bayat, "Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Ayağa ilk kalktığında beraber mutfağa gittik, bizlere tatlı yaptı. O sevinci anlatacak kelime bulamam." ifadelerini kullandı.

Baba Orhan Bayat, kızının yürümesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fizyoterapist Mehmet Yakup Sürer ise belli bir mesafe alarak destekli yürümeyi sağlayabildiklerini aktardı.

Sevgi Bayat'ta, miyopati dışında skolyoz nedeniyle 40 derece üzerinde bir eğrilmenin söz konusu olduğunu kaydeden Sürer, "Tedavide amacımız bel, sırt ve alt bölgelerdeki kaslarını kuvvetlendirip Sevgi'yi ayağa kaldırmaktı. Bu amaca yüzde 80 ulaştık. Tedavi devam ediyor. Sevgi'nin de azmiyle büyük bir aşama katettik." bilgisini paylaştı.