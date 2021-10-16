BURSA’DA EN İYİ İSKENDER NEREDE YENİR?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Cüneyt Yolda serisi hız kesmeden devam ediyor. Cüneyt Özdemir bu hafta sizi Bursa'ya götürüyor. Bursa'nın neyi meşhur?Nereye gidilmeli? Bursa'da en iyi iskender nerede yenir? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir