Bursa’da et ürünleri tesisinde yangın

Bursa’da üç katlı et ürünleri tesisinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde bulunan et ürünleri tesisinde meydana geldi.
Henüz nedeni belirlenemeyen sebeple çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, alevler tesisin önünde park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA-AA)