Bursa’da hak arayan 100 işçi işten atıldı

Bursa’da Nilüfer Organize Sanayinde Destek Otomotiv Yan Sanayi A.Ş firmasında çalışan 100 işçi Türk Metal Sendikası’na üye oldukları iddiasıyla işten çıkartıldı. İşçiler, 6 gündür fabrika önünde eylem yapıyor.

“MOBBING KARŞISINDA YASAL HAKLARIMIZI ARAMAK İSTEDİK”

Fabrikada sürekli mobbing uygulandığını dile getiren üç çocuk babası Yasin Yurtsever (36), ‘Kesinlikle haklarınızı aramayacaksınız. Biz ne dersek onu yapacaksınız’ demeye getirdiler. Çalışma masalarımıza varıncaya kadar her yere kamera koydular. Bu ağır bir mobbing değil midir? 8 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Biz de yasal haklarımızı aramak istedik. Sendikaya üye olduk. Patronda bizi işten çıkardı” şeklinde konuştu.

TEHDİT İDDİASI

Fabrikada 13 yıldır çalışan bir çocuk babası Can Örs, ise şöyle konuştu:

* Fabrika içinde bizi arıyorlar, telefonlarımızı topluyorlardı. Her tarafa kamera taktılar. Montaj masası yakınında dahi bir insan boyu yüksekliğinde kamera vardı. O kadar dibimize kadar soktular kamerayı. Başımızı dahi kaşıyamaz olduk.

* Sonuna kadar yasal sendika hakkımızı kullanacağız. Patronlar ise şu ana kadar hiçbir şekilde adım atmadı.

* Sendikaya üye olduğumuz için ilk gün 11 kişi işten çıkartıldığımızda, patronlardan biri, ‘Defolun gidin buradan. Sizi mahvedeceğim’ diyerek bizlere bağırdı.

“ÜRETİMİ HİÇE SAYARAK İŞTEN ÇIKARTTI”

Türk Metal Sendikası TOFAŞ Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Nilüfer Organize Sanayide olan Destek Otomotiv Yan Sanayi A.Ş firmasında Türk Metal Sendikası Tofaş Şubesi Örgütlenme çalışmasında çoğunluğu sağladığı için Bakanlıktan ‘Yetki Tespit Belgesini’ almıştır. Bakın görün ki işveren sendikaya üye oldukları için üretimi hiçe sayarak tüm çalışanların işlerine son vermiştir” denildi.

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