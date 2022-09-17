Bursa’da helikopter zorunlu iniş yaptı

Bursa’da eğitim uçuşu yapan helikopter ağaçlık alana düştü. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Olay, Mudanya ilçesi Akpınar Köyü’nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yapan helikopter motor arızası nedenle kontrolden çıkarak zorunlu inişe geçtiği ve ağaçlık alana düştüğü öğrenildi.
Helikopterdeki iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
YENİŞEHİR HAVALİMANI’NDAN KALKTI
Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim amaçlı bu hava aracının Yenişehir Havalimanı’ndan kalktığını söyledi.
Aracın, Mudanya üzerinde uçuş sırasında motorunun arızalanması nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirten Canbolat, “AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Pilotun da yanındaki misafirin de genel durumları iyi. Herhangi bir sağlık müdahalesi istemediler.” dedi.