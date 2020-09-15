Bursa’da heyelan faciası: 1 kişi öldü

Bursa’nın Doğancı Köyü yakınlarında heyelan meydana geldi. İstinat duvarı örme çalışmasının devam ettiği bölgedeki heyelanda kaya ve ağaç parçaları yola savruldu. Bölgede iş makinelerini bekleyen gece bekçisi Süleyman Sarı (70) otomobilinin içinde göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Sarı’nın aracı ile birlikte park halindeki 2 iş makinesi de kullanılmaz hale geldi. Sarı’nın gece soğuk olduğu için etkilenmemek için aracının içinde bölgedeki iş makinelerini beklediği belirtildi. Heyelan sebebiyle Bursa Orhaneli ve Keles yolları iki taraflı trafiğe kapandı. (İHA)

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