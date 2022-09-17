Bursa’da İnfaz koruma memurlarını taşıyan araca saldıran teröristler yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı” dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bursa’da İnfaz koruma memurlarını taşıyan araca saldıran teröristlerin yakalandığını vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

“Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız,

Türk Polisi Yakalar”

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Öte yandan Soylu, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, “Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun.” ifadesini kullandı.

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