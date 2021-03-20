Bursa'da karton fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) – Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir karton fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'ndeki bir karton fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çabalarıyla söndüren yangın fabrikada maddi hasara yol açtı.