Bursa’da katliam gibi kaza: 5 ölü

Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun Tophisar mevkiinde karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen İsmail A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarptı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İKİ AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Şerife Mert (36), Hacer Mert (32), Eşraf Giren (61) ve Hatice Giren’in (57) hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Yavuz Selim Mert (5) de kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şuayip Giren de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kazada ölenlerin cesetleri de savcının incelemesi sonrası söz konusu hastanenin morguna götürüldü. (AA)