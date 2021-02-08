Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi

BURSA (AA) – Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıça Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda 3 kişinin alkol aldığı ve çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, parktakilere evlerine gitmeleri konusunda ikazda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen şahıslar, ceza yazılacağını öğrenince araçlarına binerek uzaklaşmak istedi.

Polis ekipleri, aracı durdurarak sürücüye alkol kontrolü yaptı. Kontrolde sürücü M.Y'nin 0,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

M.Y. ile E.B.Ç'nin avukat oldukları, daha önce de kısıtlamayı ihlalden ceza aldıkları öğrenildi.

– Görüntü alan gazetecilere hakarette bulundular

Ekiplerce kesilen cezaya itiraz eden E.B.Ç. ve M.Y, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakarette bulundu.

M.Y'nin aracı otoparka çekildi, alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Şahıslara kısıtlamayı ihlal etmek, alkollü araç kullanmak ve aracın muayenesi olmadığı için toplam 11 bin 100 lira ceza kesildi.