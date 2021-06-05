Bursa'da Kocasu Deresi'nin rafting parkuru açıldı

BURSA (AA) – Marmara Bölgesi'nin rafting sporunda merkez olması planlanarak yapılan Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Deresi'nin parkuru açıldı.

Türkiye Rafting Federasyonu ve Orhaneli Belediyesi tarafından projelendirilen ve 8,5 kilometrelik uzunluğa sahip Kocasu Deresi parkuru için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar ve sporseverler katıldı.

Alinur Aktaş, törendeki konuşmasında, bölgeye önemli bir yatırımın yapıldığını söyledi.

Yatırımların bu tip organizasyonlarla meyvelerini verdiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Yol işi olmazsa olmaz konulardan biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız marifetiyle yapılan çok önemli çalışmalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle Gölcük Yaylası'na yapacağımız gençlik merkezi ve kamplar, bir çekim merkezi olacak. Farklı şehirlerden buraya gençlerimiz, çocuklarımız kamp yapmaya gelecek. Bu çalışmanın tamamına yakınını bakanlığımız ve büyükşehir belediyemiz marifetiyle yapacağız. Yine Karagöz Mesire Alanı'nda çalışmalarımız var. Büyükorhan Belediyesinin yayla turizmi ile alakalı yeni hazırladığı bir proje var. Harmancık'ta eko-turizmle alakalı yatırımlar devam ediyor. Bursa'nın 3 milyon 100 bin nüfusu var ve 20 milyonluk bir hinterlant içerisindeyiz. Hemen yanı başımızda İstanbul gibi 15 milyonluk bir değer var. Allah'ın izniyle bu turizm yatırımlarının şehirde ne kadar maddi ve manevi karşılık bulacağını şimdiden hayal edebiliyor, görebiliyorum."

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Orhaneli'de rafting sporu ve turizmini en iyi şekilde canlandıracaklarını dile getirdi. Orhaneli'de bir Türkiye Şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Yardımcı, "Uluslararası bir organizasyon için önümüzdeki ay Fransa'da olacağız. Fransa'da burayı dile getirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından törene katılan bazı protokol üyeleri ve sporseverler, botlarla suya inerek parkurda rafting yaptı.