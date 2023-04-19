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19 Nisan 2023
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Bursa’da korkunç olay: İtfaiye küçük çocuk için seferber oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, saat 12.00 sıralarında Muradiye Mahallesi, İzzet Kani Örgün Sokak’ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Hala A., kaçan topunu almak için bir evin bahçe kapısına tırmandı.

Bu sırada dengesini kaybederek düşen Hala A.’nın çenesine kapının üstünde bulunan demir korkuluk saplandı.

Çocuğun yardım çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hala A.’nın çenesine saplanan korkuluk, itfaiye ekiplerince demir kesme makasıyla kesilerek çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Hala A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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