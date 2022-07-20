Bursa’da korkutan orman yangını

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hem karadan hem havadan hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşkel sahiline yüzmeye gelen vatandaşlar ormanlık alandan dumanlar çıktığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu ihbar etti.

Bölgeye itfaiye, jandarma, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, karadan ve havadan müdahale ederek yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı.

Ekiplerin bölgede tekrar yangın meydana gelme ihtimaline karşılık soğutmaları çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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