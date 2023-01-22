Bursa’da köylüler, biyogaz santraline karşı eylem yaptı

Yenişehir Kirazlıyayla köyünde, bakır ve çinko madenî atık tesisi kurulmasına karşı mücadele devam ederken, şimdide Akbıyık köyüne Biyokütle Enerji Santrali kurulmak isteniyor. Bölge halkı kurulması planlanan santralin, tarım toprağını, suyunu zehirleyeceğini belirterek bugün köyde eylem yaptı. Eyleme, Doğader, Kimya Mühendisleri Odası, Bursa Barosu ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

“UYGUN OLDUĞUNA DAİR RAPOR VERİLDİ”

Köylülerin, “Sağlıklı yaşamak istiyoruz” “Gaza gelme temiz havaya gel” “Akbıyık’ta Biyogaz santrali istemiyoruz” döviz ve pankartı açtığı eylemde, basın açıklaması yapan çevreciler, hazine arazisine kurulacak santralin, bölge halkının hiçbir görüşü alınmadan ve bilgilendirme yapılmadan, çeşitli katı atıklar yakmak suretiyle elektrik üretmek amacıyla Biyokütle Enerji Santrali kurulması için EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından önlisans verildiği ve yine Bursa Valiliği (Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü) tarafından yapılmasının uygun olduğuna dair rapor verildiğine dikkat çekti.

“BİRÇOK BİLİMSEL RAPOR İLE DE KANITLANDI”

Yaşam alanında yapılması planlanan katı atık yakma tesisi gibi yapıların, hem çevre hem de insan sağlığı üzerine olan zararları birçok bilimsel rapor ile de kanıtlandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılması planlanan katı atık yakma tesisi, Akbıyık ve Orhaniye Mahallerimize 2 km, Çiçeközü ve Osmaniye Mahallelerine ise sadece 2,5 km mesafededir. Bilim adamları uzmanların belirttiği olumsuzluklardan ilk olarak etkilenecek olan bu yerleşim yerlerinde yaşayan biz çevre halkı olacağız. Ayrıca çok uzak mesafede olmayan Yenişehir ovası ve Yenişehir’de yaşayan halkımızda eninde sonunda bu katı atık tesisinin olumsuz etkilerine maruz kalacaktır.”

“ÇEVRE SAĞLIĞINA CİDDİ SORUNLAR OLUŞTURACAK”

“Bölge önemli bir tarım alanıdır. Yetiştirdiğimiz farklı tarım ürünleri ile hayatlarımızı devam ettirdiğimiz gibi ülke ekonomisine de katkılar sunmaktayız. Çevre Sağlığına ciddi sorunlar oluşturacağını düşündüğümüz, planlanan tesis alanında kalan bölge 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Alanı” olarak belirlenmiştir. Tesisin yapımının önünü açmak için Yenişehir ve Büyükşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde yapılması gerekecek olan imar değişikliğini de kesinlikle uygun bulmuyoruz.”

“MAHKEME KARARLARI İLE YAPIMLARI KESİN OLARAK DURDURULDU”

“Aynı şekilde Akbıyık’ta yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali’nin benzerleri geçtiğimiz yıllarda Bursa Büyükorhan ve Samsun Çarşamba’da yapılmaya çalışılmış, tarım alanlarında bulunduğu, çevre ve halk sağlığına vereceği zararlar dolayısıyla bölge halkının mücadeleleri sonrası mahkeme kararları ile yapımları kesin olarak durdurulmuştur.”

“VERİLEN İZİNLERİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

“‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.’ hükümlerini içeren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesine istinaden, sağlıklı yaşam önceliğimiz en temel hakkımız olan ek’te imzaları bulunan bölge sakinleri olarak, Yenişehir Akbıyık mahallesinde yapılması planlanan insan ve çevre sağlığına önemli zararları olacak olan “Biyokütle Enerji Santrali” için verilen izinlerin iptal edilmesini ve bu tesisin yapımına kesinlikle karşı olduğumuzu kesin olarak bildirir, Devlet büyüklerimiz tarafından gereğinin yapılmasını istiyoruz”