Bursa'da kurulu firma dünyanın önemli savunma sanayisi üreticilerine “su jeti makinesi” ihraç ediyor

BURSA (AA) – SİNAN BALCIKOCA – Bursa'da bir firmanın ürettiği, materyalin moleküler özelliği bozulmadan kesilmesini sağlayan su jeti makineleri yurt içi ve yurt dışında özellikle savunma sanayisinde kullanılıyor.

Mustafa Özkan öncülüğünde aile şirketi olarak 2004 yılında kurulan firma, yaklaşık 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından su jeti makinesinde seri üretime geçti.

Özellikle su jeti makinesinin "kalbi" olarak nitelendirilen pompa kısmını da üretmeyi başaran firma, Türkiye'de ithalatın önüne geçip 40 ülkeye de ihracat yapıyor.

Mavijet firmasının genel müdürü Mustafa Özkan, AA muhabirine, su jeti teknolojisiyle metal, tahta ve mermer gibi birçok malzemenin kesilebildiğini söyledi.

– "CERN'e makine sattık"

Üretimlerinin yüzde 75'ini yurt dışına gönderdiklerini ve yüzde 84 yerlilik oranıyla çalıştıklarını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Dünyadaki 6 su jeti pompası üreticisinden biriyiz. Kısa sürede aldığımız mesafe bizi mutlu etti. Yenilik ve Ar-Ge'ye önem veriyoruz. Ürettiğimiz su jeti makinesi 0,01 milimetreden 250 milimetreye kadar tüm materyalleri kesiyor. Aynı uçta, aynı makineyle bunu sağlayabiliyor. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine (CERN) makinemizi sattık, şu an orada kullanılıyor. Makinelerimiz, Uzak Doğu ve Avrupa'daki savunma sanayisi üreticileri başta olmak üzere birçok sektörde etkin kullanılıyor. Su jeti makinesinde kesilen malzemenin moleküler özelliği bozulmuyor. Kesilen ürüne tesviye işlemi gerektirmiyor."

– "40 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Firmanın satış müdürü Can Batın Özkan da dünyada bu alanda faaliyet gösteren en iyi 3 firmadan biri olma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Su jeti makinesinin özellikle savunma sanayi sektöründe çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"Malzemeler kesim esnasında ısı etkisi görmediği için moleküler özelliği bozulmuyor. Nitelikli üretimlerde bu makine tercih ediliyor. Bizim de ihracat yaptığımız ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar. Dünyadaki ve Türkiye'deki savunma sanayisine bu ürünleri tedarik ediyoruz. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt içinde satış oranımız pazar payımız yüzde 65-70 civarında. Üretimimizin yüzde 75'ini ihraç ediyoruz."