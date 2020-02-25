Bursa’da öğrenci abonman sayısı yüzde 25 arttı

Bursa AKP’li Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencileri zamlı tarifede kapsam dışı tutmuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Sözcü’ye açıkladığı verilere göre, 2017 yılında 40 bin 695, 2018 yılında 43 bin 52, 2019 yılında 53 bin 29, 2020 yılının ilk bir ayında ise 6 bin 175 öğrenci abonmanı olan bukart verildi.

Bir önceki yıla göre öğrenci bukartta yüzde 25 artış kaydedildiği belirtildi. Bursa’da 2017 yılında öğrenci abonman kartı 110 TL’den 90 TL’ye indirilmişti.

ÖĞRENCİ BUKARTTA YÜZDE 25 ARTIŞ VAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre; 2019 yılında öğrenci bukart sayısı 53 bin 29, bir önceki yıla göre indirimli bukartta yüzde 25 artış gerçekleşti. Son beş yılın toplamı olan 2015-2020 yıllarında öğrenci bukart sayısı 230 bin. Nüfusu 3 milyon 56 bin ile Türkiye’nin 4’üncü büyük ili olan Bursa’da 2015-2020 yıllarında verilen toplam bukart sayısı 483 bine ulaştı.

İSTANBUL’DA 50, BURSA’DA 90 TL

15 Mayıs 2019 öncesinde İstanbul’da tam aylık akbil 205 TL iken, öğrenci akbili için bu rakam 85 TL idi. Yerel seçim sonrasında 15 Mayıs 2019’da alınan kararla fiyatın 85 TL’den 40 TL’ye çekilmesiyle öğrenci akbili daha da cazip gelmişti. 7 Şubat’taki zamla birlikte bu fiyat 50 TL’ye yükselmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020 tarihinden ulaşıma yaptığı zamlı tarifelerde öğrencileri kapsam dışı tuttu. Bursa’da öğrenci aylık abonman ücreti 90 TL. Bursa’daki öğrenciler 2019 yılında 2016 yılındaki tarifeden daha ucuza yolculuk yapacak.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ORANIN ALTINDA

Bursa’da yapılan yeni düzenlemeyle metro tam biniş 2.90 TL, indirimli 2,55 TL oldu. Düzenleme ile otobüs uzun hat 3,80 TL, kısa hat ise 3 TL olarak düzenlendi. Aylık tam abonman ise yüzde 11 artışla 200 TL olarak belirlendi. Öğrenci abonman fiyatı ise 90 TL olarak sabit tutuldu.

BURSA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SAYISI

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinde 2019-2020 yılı öğrenci toplam sayısı 79 bin 981’e ulaştı.

Bursa Teknik Üniversitesi (2019-2020) 4 bin 395

Bursa Teknik Üniversitesi (2018-2019) 3 bin 558

Bursa Uludağ Üniversitesi (2019-2020) 75 bin 586

Bursa Uludağ Üniversitesi (2018-2019) 78 bin 983