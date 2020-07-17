Bursa'da ormanda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor

BURSA (AA) – Bursa'da kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'un ormanlık alanda cesedinin bulunması olayıyla ilgili 3'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa A, Semih A. ve İsmail Melih Ş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklar Sevim K. ve Selda A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Mustafa A, maktul Karakoç'la olaydan kendisine icra takibi yaptığı için bir araya geldiklerini belirterek, "Bana benimle herhangi bir sorunu olmadığını, Ali F'nin adamı olduğunu ve o ne derse onu yaptığını söylemişti. Benim bu suçla herhangi bir alakam yoktur." diye konuştu.

Mustafa A, okunan belge ve delillerle kamera kayıtlarıyla sunulan tespitleri kabul etmediğini dile getirdi. Maktulün gömüldüğü yerin yakınında tespit edilen ve aracına ait olduğu iddia edilen lastik izleri sorulan sanık, tüm lastiklerin birbirine benzediğini söyledi.

Sanık Semih A. da eğitimi için 8 yıldır yurt dışında bulunduğunu, Türkiye'ye döndüğünü ve avukatlık stajını yaptığı sırada olayın meydana geldiğini anlattı.

Öldürme ve yağma suçlarıyla ilgisinin olmadığını belirten sanık, "Suçu kim işlediyse açığa çıkarılmasını istiyorum. Ben adalet insanıyım. Hayatım boyunca kavgaya bile karışmadım, suçsuzum." dedi.

Mustafa A'nın eşi tutuksuz sanık Selda A. ise maktulün öldürülmesi olayıyla ilgili delil gizlemediğini vurgulayarak, "Eşim bahçede çalışır, ben de rutin olarak kıyafetlerini yıkarım. Normal temizlik işlerimi yaptım. Böyle bir suç işlendiğinden haberim yoktur. Gizleme ya da yok etme kastıyla hareket etmedim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık İsmail Melih Ş. ile beraber olduklarını anlatan tutuksuz sanık Sevim K. de olay tarihinden önce Mustafa A'nın evlerine geldiğini belirterek, "Ben onlara kahve yaparken Mustafa A. kendisi hakkında icra takibi yapan kişiden bahsederek, 'Gel bu adamı alalım, buna imza attıralım. İcraya koyalım, 7 gün sonrada bırakırız' dedi." ifadelerini kullandı.

Olayın gerçekleştiği gün ise akşam saatlerinde İsmail Melih Ş'nin eve geldiğini anlatan Sevim K, "İyi görünmüyordu, ne olduğunu sordum. Mustafa A'ya icra takibi yapan kişinin yanına gittiklerini söyledi. Mustafa'nın İbrahim Karakoç'un başına vurduğunu, bir yere kadar gittikten sonra onu aracına aldığını ve Melih'e devam etmesini söylediğini anlattı." dedi.

Maktulün eşi Nezahat Karakoç da sanık Mustafa A'nın 2018 yılında evlerine gelerek kendilerini tehdit ettiğini ve eşinin öldürülmeden önce bir kere daha alıkoyulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mustafa A. eşime, kendisine yaptığı icra takibinden dolayı husumet besliyordu. Olay günü en son akşam saatlerinde beni arayarak otobüse bindiğini söyledi. Gelmeyince şüphelendim, gidip şikayetçi oldum. Ben eşimin başına bir iş geldiyse onun yaptığına emin olduğum için kolluk kuvvetlerine de bildirdim."

İsmail Melih Ş, avukatı duruşmaya katılmadığı için savunmasını yapamadı.

Tanıkların dinlenmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

– Olay

Mart ayında meydana gelen olayda, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık ile Selçukgazi Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Karakoç'un telefon kayıtlarının incelenmesi ve yürütülen çalışmanın ardından Mustafa A, İsmail Melih Ş, stajyer avukat Semih A, Selda A. ve Sevim K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Mustafa A, oğlu Semih A. ve İsmail Melih Ş. tutuklanırken, iki kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.