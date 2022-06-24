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Bursa’da palet fabrikasında yangın!

Yazan:
Alaturka Online
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Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikadaki yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayınlanma: 17:04 – 24 Haziran 2022 Güncellenme:

Bursa’da palet fabrikasında yangın!

Yangın, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi’ndeki palet fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dumanlar, ilçenin birçok noktasından görülürken, itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre yangın 500 metrekarelik alanda etkili oldu.

Yangına ilçedeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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