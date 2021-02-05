Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina ilk günkü ihtişamına kavuştu

BURSA (AA) – Bursa'da 19'uncu yüzyılda Osmanlı mimarisi özellikleriyle inşa edilen, devlet misafirhanesi ve Rus Konsolosluğu olarak kullanıldıktan sonra konut olarak değerlendirilen ve 1994'te Büyükşehir Belediyesine bağışlanan 200 yıllık binanın restorasyon çalışmasında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye'deki 200 yıllık tarihi bina ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu. Muradiye Külliyesinin yakınında bulunan ve 19'uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisinin özellikleriyle inşa edilen tarihi bina, ilk olarak 1836 yılında devlet misafirhanesi olarak, daha sonra ise Rus Konsolosluğu olarak kullanıldı.

Ardından 1877 yılında konut olarak kullanılmaya başlanan ve emekli harita mühendisi yarbay ve dağlama sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan bina, restorasyonun ardından 1992 yılında müze eve dönüştürüldü. Züber, yakma dağlama tekniği ile yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonunu sergilediği ve yaşadığı müze evi, 1994 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Tarihi binayı ilk günkü haline kavuşturmak amacıyla Belediye tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bursa Valiliğinin de destek verdiği restorasyon çalışmalarıyla 2 asırlık bina ilk görünümünü yeniden kazandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar kapsamında tarihi binanın tamamen elden geçirildiğini, ahşap karkas taşıyıcılardan çürüyen ve yıprananların değiştirildiğini ifade etti.

Böylelikle tarihi açıdan zengin olan Muradiye'nin bir değere daha kavuştuğunu ve bölgedeki bir eseri daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aktaş şunları kaydetti:

"Müze özelliğini de koruyarak özellikle mahalle sakini olan çocukların, gençlerin, hanımların burayı daha çok kullanabilmesine yönelik bir düzenleme yapacağız. Burası içerisinde kütüphanesi, gençlerin derslerini çalışabileceği sessiz alanlar, ücretsiz internet hizmeti, seminer, danışma ofisi, etüt odaları ve farklı atölye çalışmalarına imkan sağlayan alanları ile bir gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Ayrıca bahçede de özellikle yaz aylarında açık hava sineması, gençlik söyleşileri ve farklık etkinlikler gerçekleştirilebilecek."