Bursa’da soğuk hava deposunda çıkan yangın 6 saatte söndürüldü

Bursa’nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 4 işçi ile bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursanın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposu tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Yangının sıçradığı konteynerde bulunan 3 işçi ve söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ile bir işçi dumandan etkilenerek Gürsu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa’nın Gürsu ilçesinde Ağaköy Mahallesi’ndeki soğuk hava deposunun plastik ambalaj malzemeleri ve meyve kasalarının bulunduğu kısımda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyürken 4 işçi ile bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, meyve ve sebzelerin bulunduğu soğuk hava deposu bölümüne sıçramadan kontrol atlına alınırken, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın dolayısıyla depolama kısmı çökerken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Işık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, “Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah’a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah’a çok şükür acil bir durumu yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı” diye konuştu. (AA-DHA)