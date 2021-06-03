Bursa'da “Sokak Sanatçıları Festivali” sona erdi

BURSA (AA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı" sloganıyla düzenlenen "Sokak Sanatçıları Festivali", dünyaca ünlü Pan Flüt sanatçısı Constantin Moscovici konseri ile sona erdi.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser, farklı enstrümanlarla performans sergileyen sokak sanatçılarının sahne almasıyla başladı.
Konserin ikinci bölümünde Pan Flüt sanatçısı Constantin Moscovici sahne aldı. Bursalı müzikseverlerden büyük beğeni toplayan Constantin Moscovici'nin performansı müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Konserin sonunda Constantin Moscovici ve sokak sanatçıları "Hayat Bayram Olsa" şarkısını birlikte söyledi.