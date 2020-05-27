Bursa’da son dakika cezası… “Yapmayın, eşim de beni boşar”

İçişleri Bakanlığı’nca corona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 45 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala ekipler, Acemler Kavşağı, Heykel Caddesi, Darmstad Caddesi gibi şehrin işlek noktalarında kontrollerini arttırdı.

“EVDEKİLER GÖRÜR, EŞİM DE BENİ BOŞAR”

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine yarım saat kala ekipler, İnönü Caddesi üzerinde Rıfat Ü. idaresindeki otomobili durdurdu. Sürücü Rıfat Ü. ile birlikte otomobilde bulunan Hüseyin E., Ferdi E. ve Cemil G.’nin izin belgeleri olmadığı tespit edildi.

Kimlik kontrolü yapıldığı sırada cezanın eve gönderileceğini öğrenen Rıfat Ü. “Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar” dedi. Cemil G. ise “Geceleri sokağa çıkmaktan keyif alıyorum” diye konuştu. Dört arkadaşa, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.(DHA)