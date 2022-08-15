Bursa’da tarihi ipekçilik fabrikası alev alev yandı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Bursa’da saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı.

KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA GÖRÜLDÜ

Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu’nun yanı sıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak farklı noktalardan gelen ekipler dar ve tarihi sokaklar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangının sürdüğü belirtilirken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Avrupa’da iklim değişikliği son yılların en yoğun orman yangınlarına yol açıyor İlginizi Çekebilir İngiltere’de orman yangınları şiddetlendi