Bursa’da toplu ulaşıma zam

Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapılırken, öğrenci aylık abonman kartına da yüzde 22 indirim geldi. 1 Ocak 2022’de uygulamaya giren yeni düzenleme ile metro 4,20 TL, otobüs uzun hat 5,30 TL, kısa hat 4,70 TL’ye yükseldi.

Halil ATAŞ

Bursa’da toplu ulaşıma 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında zam yapıldı.

ÖĞRENCİ ABONMAN KARTINA YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından bu yana 1,5 TL olarak uyguladığı öğrenci metro biniş fiyatını 1,80 TL’ye çıkardı. 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartının fiyatını da yüzde 22 indirerek 70 TL oldu.

YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

Kentte 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya giren zamlı tarifede, metro tam biniş 3.5 TL’den 4.20 TL’ye, indirimli 3.00 TL’den 3.60 TL’ye, otobüs uzun hat 4.40 TL’den 5.30 TL’ye, kısa hat ise 3.90 TL’den 4.70 TL’ye yükseldi. Aylık tam abonman da 230 TL’den 260 TL’ye, aylık indirimli abonman kart ise 225 TL oldu.

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