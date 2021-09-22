‘Bursa’daki metro istasyonu için 600 milyon TL fazla ödeme yapılacak’

Bursa’da 1 milyar 600 milyon TL’lik Emek-Bursa Şehir Hastanesi raylı sistem ihalesi Danıştay tarafından iptal edilmiş, sonra aynı firmaya 1 milyar 950 milyon TL’ye yeniden ihale edilmişti. İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Emek’ten Bursa Şehir Hastanesi’ne yapılacak metro hattı için diğer şehirlerdeki emsal örneklere göre, kilometre olarak 600 milyon TL daha fazla ödeme yapılacağını ileri sürdü.

Halil ATAŞ

İYİ Parti’liler, Emek-Bursa Şehir Hastanesi raylı sistem ihalesinin aynı firmaya 1 milyar 950 milyon TL’ye verilmesini sembolik destelerden oluşan dev para paketlerini, forklift ile kent merkezine getirerek, protesto etti.

“EMSAL ÖRNEKLERE GÖRE DAHA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR”

Bursa’da 1 milyar 600 milyon TL’lik Emek-Bursa Şehir Hastanesi raylı sistem ihalesi Danıştay tarafından iptal edilerek sonra aynı firmaya 1 milyar 950 milyon TL’ye yeniden ihale edildiğine dikkat çeken il Başkanı Selçuk Türkoğlu, Emek’ten Bursa Şehir Hastanesi’ne yapılacak metro hattı için diğer şehirlerdeki emsal örneklere göre, 600 milyon TL daha fazla ödeme yapılacağını ileri sürdü.

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

İzmir Narlıdere ve Kocaeli Darıca metro hattının km başına maliyet örneklerini veren Türkoğlu, “Bursa’daki metroya kilometre başına en az 12.500 milyon dolar arasında fazladan para ödenecek. Bu da 6.1 kilometre için 600 milyon TL fazla ödeme demek. Eğer bütün amaç iktidar yanlısı şirketleri ihya etmekse, haram zıkkım olsun” dedi.

“750 YATAKLIK 2 HASTANE YAPILIR”

Hastane hattının fahiş maliyetiyle, her biri 750 yataklı 2 büyük hastane yapılabileceğine de vurgu yapan Türkoğlu, “Bunun da akılla, mantıkla izahı mümkün değil. Önce 600 milyon dedikleri maliyet, iptal edilen ilk ihalede 1.600 milyara, aynı usulsüzlükle yapılan ikinci ihalede 1.952 milyar TL’ye çıkıyor. Kime ya da kimlere ikram ediliyor bu ihale?” şeklinde konuştu.

“KAMUNUN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ…”

Türkoğlu’nun konu ile ilgili açıklaması aynen şöyle:

“Bugün burada yine kamunun hakkını savunmak, milletin parasının hesabını sormak için toplandık. Sevgili Bursalılar, siz geçim sıkıntısı içinde akla karayı seçerken, bakın gene hangi iş nasıl kotarılmaya çalışılıyor. Emek’ten Bursa Şehir Hastanesi’ne yapılacak metro hattı var ya hani? İşte o hat için diğer şehirlerdeki emsal örneklere göre, tam 600 milyon TL daha fazla ödeme yapacağı iddia ediliyor, biliyor musunuz?

Yani açıkçası, Bursa şehri aracılığı ile rant devşirildiği ileri sürülüyor. Bakın, İzmir Narlıdere ve Kocaeli Darıca metro hattının km başına maliyet örnekleri elimizde. Bunlara göre Bursa’daki metroya km başına en az 12.500 milyon dolar arasında fazladan para ödeneceği anlaşılıyor. Bu da 6.1 km için 600 milyon TL fazla ödeme anlamına geliyor. Bu hat için önce 600 milyon dedikleri maliyet, iptal edilen ilk ihalede 1 milyar 600 milyona çıkıyor. Aynı usulsüzlükle yapılan ikinci ihalede ise bu rakam bir anda 1 milyar 952 milyon TL’ye yükseliyor.”

“GÖKÇEK’İN İHALELERDEKİ GÖZDESİ”

Türkoğlu, “Peki kime ikram ediliyor bu ihale? Melih Gökçek’in ihalelerdeki gözdesi olarak bilinen Söğüt İnşaat şirketi ile Taşyapı İnşaat şirketi ortaklığına veriliyor.

Neden adrese teslim açık ihale yapılıyor, niçin rekabete dayalı kapalı zarf usulü ihale yöntemi tercih edilmiyor” dedi.

“Halen inşa halindeki 750 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi’nin maliyeti 929 Milyon TL. Bu paranın 450 milyon TL’si ilk ihale bedeli, 75 milyonu Sönmez Ailesinin katkısı, 404 milyonu da tamamlama ihalesi bedeli” diyen Türkoğlu, şunları söyledi:

“Yapılacak olan Metro hattı, bunun gibi tam 2 hastaneye denk geliyor. Böyle bir hesap kitapsızlık olur mu? Bu ibretlik ihale, bu ülkede rant hırsının ne denli gözü dönmüş hale geldiğini göstermiyor mu? Bu meydan okumalar; devletten, milletten bu denli kopmuş, haktan hukuktan bu kadar uzaklaşmış bir iktidarın son çırpınışlarıdır.”

“AKTAŞ 600 MİLYON DEMİŞTİ!”

Emek – Şehir Hastanesi hattının kamuoyunda ilk gündeme geldiğinde, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaklaşık maliyetin 600 milyon TL olacağını ifade ettiğini dile getiren Türkoğlu, “Tek başına bu açıklama bile olayın vahim boyutlarını ortaya koymaya yetip de artıyor. Daha sonra gerçekleştirilen ihale ile 6,1 km’lik bu hattın anahtar teslim ihalesi bir anda 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

İZMİR VE KOCAELİ ÖRNEKLERİ!

Hukukun dur dediği aynı ihale yıldırım hızıyla ve üstelik aynı yöntemle yapılarak, maliyetin 1 milyar 952 milyona çıkarıldığını söyleyen İYİ Parti’li Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ihale ile milletimize tam anlamıyla kör gözüm parmağına denmiştir. Bu durumda bu çelişkili fiyatların bizim tarafımızdan sorgulanması da tabii ki şart oldu. Nasıl bir rant devşirilmesiyle karşı karşıya bulunduğumuzu anlamak için öncelikle bir kıyaslama yapmak gerekiyor. Bakın, İzmir’de ihalesi yapılarak imalatı devam eden Narlıdere-F.Altay hattını incelediğimizde toplam 7,2 km ve 7 istasyon olduğunu görüyoruz. Bu hattın komple delme tünel olarak inşa edileceğini biliyoruz.

Bursa hattı da aç-kapa tünel olarak imal edilecek. İzmir hattının delme tünel olması, maliyetleri yüzde 40 arttıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Üstelik Bursa hattına göre 1,1 km daha uzun ve istasyon sayısı acısından değerlendirildiğinde 7 istasyon imalatı ile Bursa’ya göre 3 istasyon da fazlası var. Bu hat toplam 1 Milyar 27 Milyon TL’ye ihale ediliyor. Sadece bu kıyaslamaya bakıldığında bile ortaya ne kadar fiyat farkı çıktığı, devlet eliyle ne denli bir zenginleşme operasyonuna göz yumulduğu ortaya çıkıyor.”

“BURADA BİR RANT İDDİASI VAR”

“Hadi bir örnek daha verelim” diyen Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kocaeli Belediyesi tarafından, 2020 yılında 15,5 km uzunluğunda ve 12 istasyonu bulunan, delme tünel ve aç-kapa yöntemi ile imalatı yapılacak olan Kocaeli-Gebze-Darıca raylı sistem hattının km maliyetinin 21,5 milyon dolar olduğunu ve toplam 2.5 milyara tamamlanacağını biliyoruz.

Sırf buna göre de; Bursa Şehir Hastanesi raylı sistem hattıyla, Kocaeli’deki ihale ile arasındaki fark, km başına 12,5 milyon dolar daha pahalıya geliyor.

Öz Türkçesi de şu; 1 milyar 952 milyon TL bugün itibarı ile 233 milyon 772 bin dolara denk düşüyor. Bu da Bursa’daki projenin km başına maliyetinin yaklaşık 38 milyon doları bulduğu anlamına geliyor.

Sonuç olarak nereden bakılırsa bakılsın, burada bir rant devşirme iddiası var ve buna da adeta kamuoyunun gözüne soka soka sebep olunuyor.”

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