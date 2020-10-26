Bursa'dan dünyaya “asfalt fabrikası” ihraç ediyorlar

BURSA (AA) – CEM ŞAN – Bursa'daki tesislerinde asfalt ve madencilik makineleri üreten firma, yerli mühendisleriyle çevreci ve yüksek kalite standartlarında geliştirdiği, yol yapımında kullanılan fabrika bileşenlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde kurulu fabrikada sipariş üzerine üretilen devasa makineler, "anahtar teslim" olarak alıcıların adreslerine götürülüp kuruluyor.

E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, AA muhabirine, Simge Grup bünyesinde asfalt plentleri ve agrega (beton, asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırma taş gibi malzemeler) sistemleri ürettiklerini söyledi.

Firmayı, babası Nezir Gencer'in, Karayolları Genel Müdürlüğündeki görevinden ayrılmasının ardından arkadaşlarıyla bir araya gelerek kurduğunu belirten Gencer, bugüne kadar 200'ü aşkın asfalt fabrikası imal ettiklerini ve onlarca ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

Geçen yıl Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Kazakistan, Tacikistan, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya satış yaptıklarını belirten Gencer, "Bunların büyük bir kısmı Almanya'dan Kazakistan'a, Sibirya'dan Arabistan çöllerine, Cezayir'den Mısır'a kadar geniş bir alana yayıldı. Ülkemizde de çok önemli otoyol projelerinin en önemli kalemlerinden biri olan asfalt fabrikalarını müteahhitlerimiz kullanıyor ve yollarımızı yapıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere belediyelerin yüzde 90'ına yakınında E-MAK asfalt plentleri çalışıyor." diye konuştu.

Gencer, ihracatta özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Asfalt sektöründe yeni makineler icat ederek sektöre kazandırdıklarını bildiren Gencer, ilk geliştirdikleri agrega fabrikası "Simge Challenger" ile tamamen tozsuz asfalt üretimiyle yüzde 50 tasarruf sağladıklarını aktardı.

Daha sonra yüzde 100 Türk mühendisliğiyle çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikasını ürettiklerini ifade eden Gencer, "En son ürettiğimiz çevreci ve ileri teknolojiye sahip 1000 ton ağırlığındaki 'Megaton', 3 bin ton agregayı stoklayan, günde 10 bin ton agrega işleyen dünyada tek, aynı zamanda asfalt ve beton tesislerine de entegre çalışan tesistir." dedi.

Gencer, asfalt sanayisinde çevreci uygulamalara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) "Yeşil Anlaşma" dönemine girdiğini anımsatan Gencer, şöyle devam etti:

"Tüm ülkeler yarattıkları emisyon değerlerine bağlı olarak vergi, gümrük gibi maliyetlere katlanacak. Dolayısıyla asfalt, karbon ve toz emisyonlarını düşürmede geliştirdiğimiz Simge Challenger ve Megaton tesisleri ülkemize çok ciddi kazanımlar sağlıyor. Bu anlamda Avrupa'ya da Türk teknolojisini sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz."

– "Megaton, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesis"

Almanya'da iki, Fransa'da ise bir firma olmak üzere üç büyük rakiplerinin bulunduğunu anlatan Gencer, bu firmaların Türkiye ve dünyadaki yapılanmalarının güçlü olduğunu ve çok ciddi ihracat yaptıklarını belirtti.

Emre Gencer, geliştirdikleri teknolojilerle ilgili Avrupa'dan çok olumlu geri dönüşler aldıklarına değinerek şunları kaydetti:

"Geçen yılın sonunda yaptığımız ziyaretlerden sonra Avrupa'daki dev firmaların üst düzey yöneticileri ülkemize gelip, Bursa'da çalışmakta olan Megaton entegre asfalt tesisini gezdi. Çok olumlu görüşlerle ayrıldılar. Bütün bunları ticarete dökmek üzereyken maalesef pandemi süreci araya girdi. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından bu tesisi öncelikle Avrupa'ya ihraç etmeyi umuyoruz. Pandemi sürecinde de müşterilerimizle ilişkilerimizi sıcak tuttuk. Bu süreç bittiğinde ciddi bir ihracat kalemi olarak bunu ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz. Megaton, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesis. Bu tesisler ülkemizde şu an bütün otoyol projelerinde ve belediyelerde kullanılıyor. Yani yol üretiminin yapıldığı her yerde kullanılıyor. Biz artık bu tesisleri çok seri üretir ve dünyaya ihracat yapar hale geldik. Siparişleri bir ay içinde teslim ediyoruz. Kurulumunu da 20 gün içinde gerçekleştiriyoruz."