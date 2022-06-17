Bursalı çiftçilerden artan maliyetlere tabutlu protesto

Bursa İznik’te çiftçiler, mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatlarındaki artışı protesto etti. ‘Çiftçi milletin efendisidir’ pankartı açarak yürüyen çok sayıda çiftçi, ‘Çiftçiye uzanan eller kırılsın’ sloganları attı. Üzerinde ‘Merhum çiftçi’ yazan tabut taşıdı, kara saban yürüttü.

Halil ATAŞ

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçiler, mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatlarındaki yüksek artışı protesto etti. ‘Çiftçi milletin efendisidir’ pankartı açarak, Kılıçaslan caddesi Lefke Kapı mevkiinden Millî İrade Meydanı’na yürüyen çok sayıda çiftçi, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek, ‘Çiftçiye uzanan eller kırılsın’ sloganları attı. Üzerinde ‘Merhum çiftçi’ yazan tabut taşıyan çiftçiler, ıslık çalıp, alkış tutarak kara saban yürüttü.

“BU ŞARTLARDA ÜRETİM YAPMAMIZ ÇOK ZOR”

Yürüyüşün ardından Millî İrade Meydanı’nda basın açıklaması yapan İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu şöyle konuştu:

“Alın terinin karşılığını alamayan çiftçi kardeşlerim. Girdi maliyetlerimizin önemli kısmını oluşturan mazot, gübre ve ilaç fiyatları 4-5 kat artmıştır. Bu şartlarda üretim yapmamız mümkün değil. Tarımsal girdilere fahiş oranda zamlar gelmiştir. Elektrik, mazot, gübreye gelen zamlara artık dayanacak gücümüz kalmadı. Mazota gelen zamlardan dolayı traktöre binmekten korkar olduk. Daha sezonun başında ilaç ve gübre borçlarını nasıl ödeyeceğimizi kara kara düşünmeye başladık. Devletimizden acilen çiftçinin feryadını duymasını bekliyoruz. Mazot, ÖTV ve KDV’siz makul şartlarda çiftçimize verilmeli. Gübre, ilaç ve elektriği devlet sübvanse etmelidir”

“ÜLKEMİZ KENDİ KENDİNE YETER”

Geçen yılki fiyatlarla şu anki fiyatları karşılaştıran Mutlu, “Geçen yıl 7.6 TL olan mazot 30 TL oldu. Geçen yıl 180 TL olan gübre 800 TL oldu. Geçen yıl 3.4 TL olan kabak 2,5 TL. Geçen yıl en düşük erik 12 TL. Bugün 6 ile 10 TL. Pandemi ve bölgemizdeki savaş sonrası ortaya çıkan küresel gıda krizi de gösterdi ki tarım birincil sorun kabul edilmeli ve çözüm yolları hep birlikte bulunmalıdır. Ülkemiz kendi kendine yeter. Yeter ki çiftçimizin kıymeti bilinsin ve devletini yanında görsün” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ ÖNÜNÜ GÖREMİYOR”

Başkan Mutlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Çiftçimiz önünü göremiyor, girdi fiyatları çok artmasına rağmen hasatta ürünler para edecek mi belli değil” Bu şartlarda çiftçilerimiz ekip biçemeyecektir. Acil destek gelmezse Ülkemiz ağır bir fatura ödeyecektir. Birçok kesimin enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak için paket açıklayan hükümetimizden bizi görmesini ve moral verecek destekler açıklamasını bekliyoruz. Eğer devletimiz bizi duymazsa ülkemiz için çok geç olabilir. Çiftçi toprağa küserse köyden uzaklaşırsa daha geri dönmez, üretimi yapacak kimseyi bulamazsınız.”

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