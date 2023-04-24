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24 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineBursalı işçiler Erdoğan'a isyan etti! "Senin adaletin batsın!"

Bursalı işçiler Erdoğan’a isyan etti! “Senin adaletin batsın!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Bursalı işçiler Erdoğan’a isyan etti! “Senin adaletin batsın!”

Alaturka Online
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