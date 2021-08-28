Bursalılar 9 yıldır hızlı hızlı treni bekliyor: Ne hat var ne tren

AKP’li yöneticilerin temelini 2012 yılında attığı Bursa-Ankara Hızlı Tren hattı yılan hikayesine döndü. Aynı dönemde temeli atılan Ankara-Sivas hattı tamamlandı, deneme seferlerinin de 4 Eylül’de başlayacağı açıklandı.

Halil ATAŞ

AKP’li yöneticilerin temelini 2012 yılında attığı Bursa-Ankara Hızlı Tren hattı yılan hikayesine döndü. Aynı dönemde temeli atılan Ankara-Sivas tamamlandı, deneme seferlerinin de 4 Eylül’de başlayacağı açıklandı. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Sivas-Ankara hattı temeli, Bursa-Ankara hattı temeli ile aynı yıllarda atıldı. Kırıkkale, Yozgat ve Sivaslılar güle güle kullansınlar. O hatta deneme seferleri önümüzdeki hafta başlıyor. Bursalılar’a ise AKP’den masallar dinletiliyor. Merkezi yönetimden yeterli yatırım alamayan Bursa AKP hükümetlerinin üvey evladı mı?” dedi.

“HIZLI TREN DİYE BAŞLADI YÜK TRENİ OLDU”

Bursa’nın tren bekleyişinin AKP hükümetlerinin sorumsuz yaklaşımları nedeniyle umutsuz vaka haline dönüştüğünü kaydeden Karaca şunları söyledi:

“Bilecik-Yenişehir-Bursa hattının temeli 2012’de, Bursa’da Mudanya yolu Balat mevkiinde atıldı. AKP’nin bakanları, vekilleri 2016’da Bursalılar trene kavuşacak diye müjde üzerine müjde yağdırdı. Peki sonuç ne oldu? 2016’ya yetişmedi, 2019 geride kaldı. Hatalı seçimler nedeniyle güzergah tam 6 kez değişti, varış noktası başlangıçta öngörülmediği şekliyle Bandırma’ya uzatıldı. Finans yönetiminde başarısızlıklar yaşandı. Hızlı tren diyorlardı, yüksek standartlı tren hattına dönüştü. Taksit taksit yeni kararlar verildi. Böyle acayip proje yönetimi olur mu? İlk başta gerçekçi bir proje ortaya koyar, yola devam edersin. Bursa-Ankara hızlı tren projesi, Mühendislik bölümlerinde başarısızlık ve kötü yönetim örneği olarak okutulması gereken bir beceriksizlikler silsilesine dönüştü, yük treni oldu. Bugün itibarıyla aradan tam 9 yıl geçti, ne hat var, ne tren var. Osmaneli-Bursa bölümü için bugün 2023’ü hedef gösteriyorlar ama yeni güzergah değişikliği nedeniyle bu tarihin gecikeceği de şimdiden belli. Osmaneli-Bursa tamamlandıktan sonra ancak Bursa-Bandırma güzergâhı başlayacak.”

“BURSA 15 MİLYAR İHRACAT POTANSİYELİNE SAHİP”

201 kilometrelik Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattının 56 kilometrelik bölümünün Bursa-Yenişehir arasında, 50 kilometrelik bölümünün Yenişehir-Osmaneli arasında yapılacağını, Bursa-Bandırma hattının da 95 kilometre olacağını hatırlatan CHP’li Karaca sözlerini şöyle tamamladı:

“15 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip bir il, böylesine kötü yönetimlerle mağdur edilmeye devam ediliyor. Bursalılar AKP’ye hiç de hak etmediği kadar siyasi destek verdiler ama karşılığı hep hüsran oldu. Bugünden söz veriyoruz. Bursa’nın yüzü, CHP iktidarında gülecek.”

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