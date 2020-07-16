Bursaspor sezonu 3 puanla tamamlamayı hedefliyor

BURSA (AA) – TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'a konuk olacak Bursaspor galibiyeti hedefliyor.

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda teknik direktör İrfan Buz, son müsabaka öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını belirten Buz, şöyle devam etti:

"Menemenspor maçını kazanmak istiyorduk. 4-5 net pozisyon da yakaladık. Bunları mazeret olarak görmüyoruz tabii ki. Golü yedikten sonra geri döndük, 2 penaltı golü ile 2-1 öne geçtik. Tam oyunu elimize almak isterken yine golü yedik. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Tabii ki rakibimizin de pozisyonları var. Maçın sonlarında çok açık oynadık. 6-7 ofansif oyuncu ile oynadık."

Buz, Menemenspor karşılaşmasında hakemin kendisine kırmızı kart göstermesine de değindi.

Rakibe verilen penaltı kararında pozisyonun ceza sahası dışında yaşandığını savunan Buz, "O penaltıyı çalmasıyla hakem de maçın sonlarına doğru kontrolü kaybetti. Ben Bursaspor için her şeyimi ortaya koyarım. Çizgiyi geçtiğim için hakem de kırmızı kart vermek zorunda olduğunu söyledi. Ben de yukarıya çıktım. Tabii ki kuralı ihlal etmemem gerekiyordu ama bizim de burada bir mücadelemiz var." ifadelerini kullandı.

İrfan Buz, Hatay deplasmanına 3 puan için gideceklerini vurguladı.

Bu maçta Bursaspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren Buz, "Diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Play-off'a hazırlanacağız. Bursaspor'un gerçek kimliğini play-off'ta yansıtacağız. Futbolcuların da bunu idrak etmesiyle bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.