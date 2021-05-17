Bursaspor'un genel kurulu 5 Haziran'da yapılacak

BURSA (AA) – Bursaspor'un daha önce 22 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan genel kurul toplantısının 5 Haziran tarihine ertelendiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi kapsamında geniş katılımlı etkinliklerin 1 Haziran 2021 tarihine ertelendiğini belirtildi.

Kulüp başkanı Erkan Kamat'ın olağan seçimli genel kurul toplantısının bir an önce yapılması için Ankara ve Bursa'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Bugün de Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek alınacak kararla ilgili bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantı neticesinde Bursaspor olağan seçimli genel kurul toplantısının haziran ayının ilk haftası olan 5 Haziran 2021 Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.