Burundi'de Kovid-19'a rağmen seçim kampanyası başladı

DAKAR (AA) – Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimler için kampanya dönemi başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkeyi 2005'ten bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'dan koltuğu devralmak için 7 adayın yarışacağı seçimin bugün başlayan kampanyası 17 Mayıs'a kadar sürecek.

İktidar partisi Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Evariste Ndayishimiye ile Yeni Ulusal Özgürlük Konseyi (CNL) adayı Agathon Rwasa seçimin iddialı iki ismi olarak öne çıkıyor.

Bu arada mevcut Cumhurbaşkanı Nkurunziza seçimlerde aday olmayacak. Ülkeyi yönetecek yeni ismin belirleneceği seçimlerde halk ayrıca milletvekilleri ile belediye meclis üyeleri için de oy kullanacak.

20 Mayıs'ta yapılacak seçimin kampanya döneminin salgın devam ederken nasıl yürütüleceği merak ediliyor.

Kovid-19'dan bir kişinin öldüğü, 4 kişinin iyileştiği ve aktif vaka sayısının 6 olduğu Burundi'de salgına rağmen seçim kampanyasının yürütülmesinin salgının yayılmasını artırabileceğinden endişe ediliyor.

– Mevcut Cumhurbaşkanı tepkiler nedeniyle adaylığını geri çekmişti

Burundi'de, Mayıs 2018'de anayasayı değiştirdiği için 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, uluslararası toplumda yükselen tepkiler üzerine 2020 seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.

Göreve 2005'te parlamento tarafından seçilerek gelen, ardından 2010 ve 2015 seçimlerini kazanan Nkurunziza'nın önerdiği değişikliğin kabulüyle devlet başkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkmıştı. Yapılan değişiklik sayesinde, eski görev süresi sayılmayacak Devlet Başkanı Nkurunziza'nın, 2020 ve 2027'deki seçimlere katılabileceği ve 2034'e kadar görev yapabileceği belirtiliyordu.

Nkurunziza'nın 2015 adaylığı da ülkede siyasi kriz ve şiddet olaylarının çıkmasına neden olmuştu.

Olaylarda binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 400 bin kişi yerinden olmuştu.