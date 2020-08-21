Bush’un istihbarat direktöründen Biden’a destek: Trump’ı karakteri, şefkati ve deneyimiyle yeniyor

George W. Bush’un ABD başkanı olduğu dönemde Ulusal İstihbarat Direktörü ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan John Negroponte, Demokratların adayı Joe Biden’a desteğini açıkladı.

Daily Beast’e verdiği röportajda Negroponte, “Tüm yollar bir şekilde Trump’a çıkıyor” diyerek “Ülkenin 4 yıl daha makamına bu denli saygısızlık yapan bir adama katlanabileceğinden emin değilim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi figürler arasında Biden’a desteğini açıklayan ilk isim olan Negroponte, “Amerikalılar için asıl mesele, Biden’ın ABD’yi başkan olarak temsil etmek için gerekli karakter, şefkat ve yaşam deneyimine sahip olup olmadığı ve arzuladığı göreve gerekli saygıyı duyup duymadığı” dedi.

Negroponte, Biden’ın Trump’ı bu konularda açıkça ‘alt ettiğini’ dile getirdi.

Diğer yandan ulusal istihbarat direktörü olarak görev yaptığı dönemde, Amerikalıların kişisel verilerinin yasal onay alınmadan toplanmasını savunan Negroponte, “Oynadığım rol, aldığım poziyonlar ve savunduğum tutumlar konusunda içim oldukça rahat” diye konuştu.

O dönemde 3 bin kişinin hayatını kaybettiği bir saldırıya yanıt verdiklerini belirten Negroponte, o sırada ‘küresel bir teröre karşı savaş’ sorunuyla baş ettiklerini ifade etti.

Biden, Bush döneminde Irak işgalini eleştirse de 2006’da Amerikalıların telefonlarının dinlenmesine karşı çıkmıştı.