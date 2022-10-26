Bütçe görüşmeleri tartışmalı başladı: Meclis’e 20 milyonluk arabayla niye geldin?

TBMM’ye sunulan 2023 yılı bütçe görüşmelerine muhalefet milletvekillerinin eleştirileri damga vurdu. CHP’li milletvekilleri görüşmeye ‘Zengini abat eden, emekçiyi berbat eden bütçe’ dövizlerle görüşmelere katıldı. HDP’li vekil Garo Paylan ise görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a “20 milyon liralık arabayla Meclis’e niye geliyorsunuz. Siz saraydasınız bilmezsiniz ama en düşük kira 5 bin lira” diyerek tepki gösterdi. Görüşmede milletvekillerinin telefonla görüntü alması da tartışma konusu oldu.

Erdoğan SÜZER

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM‘ye sunulan 2023 yılı bütçesinin tümü üzerinde yapılan görüşmelere CHP’li milletvekillerinin dövizli bütçe eleştirisi damga vurdu.

CHP’li milletvekilleri üzerinde, ‘Faize 565 milyar, çiftçiye 54 milyar ayıran bütçe’ ‘Vatandaşın vergisini KKM’ye aktaran bütçe’ ‘Faiz lobisine çalışan bütçe’ ‘Zengini abat eden, emekçiyi berbat eden bütçe’ dövizlerle görüşmelere katıldı.

“ZENGİNİ ABAT EMEKÇİYİ BERBAT EDEN BÜTÇE”

CHP Milletvekili Süleyman Girgin, 2023 yılı bütçesini şöyle anlattı:

“2023 bütçesi zengini abat eden, emekçiyi berbat eden bütçedir. Faizciyi destekleyen bütçedir. 2023 bütçesi Kur Korumalı zengine sahip çıkan bütçedir. Yoksuldan alıp zengine aktaran bütçesidir. 2023 bütçesinde çiftçiye ayırdıkları kaynağın tam 10 katını faize ayırdılar. Sosyal desteklerin 2 katını faizciye ayırdılar. Sayın Nebati demişti ki, kur korumalı mevduatı eleştirenlerde art niyet ararım demişti. Kur korumalı zengine sahip çıkan sizsiniz. Kur korumalıya sahip çıkıyorsunuz, zengine sahip çıkıyorsunuz da vatandaşa kim sahip çıkacak?”

KAMERAYA ÇEKEMEZSİNİZ!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın savunduğu bütçenin görüşmeleri yine kamera ve usul tartışmalarıyla başladı.

Gazetecilerin kameralarla çekim yaptığı toplantı salonunda muhalefet milletvekilleri usul yönünden görüşmelere itirazlarını dile getirirken Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz milletvekillerinin kameraları görünce uzun konuşmalar yaptığını, bu nedenle görüşmelerin geciktiğini söyledi. Yılmaz, konuşmaların uzaması üzerine 5 dakika ara vererek kameraların çekimine son verdi.

“NEDEN ÇEKİNİYORSUNUZ?”

Daha sonra başlayan görüşmelerde bu sefer de milletvekillerinin cep telefonundan çekim yapmalarıyla ilgili tartışma başladı.

AKP milletvekilleri, muhalefetin görüşmeleri cep telefonuyla çekmelerine itiraz etti. Başkan Yılmaz da cep telefonuyla milletvekillerinin sadece kendi konuşmalarını çekebileceğini, diğer milletvekilleri ve Fuat Oktay’ı çekmelerine izin vermeyeceğini söyledi.

Muhalefet milletvekilleri Başkan Yılmaz’a itiraz ederek, “Çekinecek neyiniz var da izin vermiyorsunuz. Halkın bütçesini görüşüyoruz, halk haberdar olmasın mı?” dediler.

TARİHİN EN FAİZCİ HÜKÜMETİ

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidarın sadece Cumhuriyet döneminin değil, Osmanlı İmparatorluğu da dahil Türk tarihinin en faizci hükümeti olduğunu söyledi. H

iç bir dönemde faiz ödemelerinin ana parayı geçmediğini belirten Şener, “İlk defa bu hükümet döneminde iç borç faiz ödemeleri ana parayı geçmiştir. Neden, faizi düşürüyoruz diye uyguladıkları politikalar yüzünden. Ocak 2022’de ana para borç 1.3 trilyon faizi 1 trilyondu. Nisanda iç borçların ana parası 1 trilyon 483 milyara, faiz ise ana parayı geçerek 1 trilyon 743 milyara çıktı, yani 300 milyar arttı. Mayısta 1.5 trilyon ana para 2 trilyon faiz. Ağustosta 1.6 trilyon anapara 2.4 trilyon faiz ödemesi var değerli arkadaşlar. Yıllık anapara yüzde 45 artmış, faiz yüzde 243 artmış. 524 milyar ana para artmış ama faizin artışı 1 trilyon 700 milyar artmış. Bir de kamuouyuna faizi düşürdük diyorsunuz” dedi.

“MECLİS’E NEDEN 20 MİLYONLUK ARABAYLA GELİYORSUN?”

HDP’li Garo Paylan da bütçedeki en büyük bakanlığın eğitim, sağlık ya da tarım olmadığını belirtirken bütçenin en büyük bakanlığının ‘faiz bakanlığı’ olduğunu söyledi.

Bütçede faize 565 milyar yazılmasına rağmen asıl kur korumalı mevduata ödenen faizin gizlendiğini belirten Paylan, “Turpun büyüğü heybede. Kur garantili mevduatla yoksulun vergisini zengine ödemenin adı nedir? Bunun adı faiz değilmiş. Bunu bütçeye işlemiyorlar. Bu bütçenin altında canlı bomba var. Dolar eğer 30 liraya çıkarsa KKM üzerinden 750 milyar, 35 liraya çıkarsa 1 trilyon TL zengine para akacak” dedi. Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da “20 milyon liralık arabayla Meclis’e niye geliyorsunuz. Siz saraydasınız bilmezsiniz ama en düşük kira 5 bin lira. Faturaların toplamı 2.500 lira oldu. Size şu anda çay getiren bu emekçi kardeşim ne yiyecek. 6 bin 500 lira alıyor. Sizi vicdana, adalete davet ediyorum” dedi.

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