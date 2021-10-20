Bütçe görüşmesi tartışmalı başladı! HDP’li vekil konuştukça sataşmadan duramadılar! “Sen kimsin ya!”





TBMM’de bütçe maratonu tartışmalı başladı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bütçe ayrıntılarına yer verilmediğini gündeme getirerek, “Komisyondan ne kaçırılıyor” diye sordu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Saray; yandaşları, faizleri ve yüzde 1’i zenginleştirmeyi esas almış” dedi. Paylan’ın konuşması sık sık kesildi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in konuşması, AKP tarafından gelen tepkiler ve mikrofonun kapatılmasıyla yarıda kaldı. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, 2022 bütçe sunumunda “Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapamaya niyetlenen diplomatların, ne de hukuki süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur. AB Komisyonu’nun yanlı Türkiye Raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz, dış etki ve yorumlardan, münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil şekilde işlemeye devam edecektir" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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