Bütçe yok, ihale yok, kamulaştırma yok ama temel atma töreni var

AKP iktidarının her seçim dönemi Trabzon’a müjde olarak sunduğu, bir türlü hayata geçirilemeyen Güney Çevre Yolu 14 Mayıs seçimlerinde de yine AKP’nin vaatleri arasında yerini aldı.

2015 seçimlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Milletvekili adayıyken “Güney Çevre yolu bizim için çerezdir” demişti. AKP’nin Trabzon’dan birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bakanlığı döneminde Güney Çevre Yolu, 2025 yatırım programına ertelendi.

2023 yatırım planında bütçe ayrılmayan Güney Çevre Yolu için bugüne kadar herhangi bir ihale ya da kamulaştırma gerçekleştirilmedi. Hal böyle iken Bakan Adil Karaismailoğlu’nun talimatı ile Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Mersin mahallesinde ortak hisseli arazi üzerinde Güney Çevre Yolu’nun başlangıç noktası için kazı çalışmalarına başlandı. İhalesi ve kamulaştırılması yapılmayan projeye 1 Mayıs’ta temel atma töreni yapılacak.

ARAZİ SAHİBİ: BAKAN BURAYA GELDİ BİZİMLE KONUŞMADI

İş makinelerin kazdığı arazinin hisse sahiplerinden bir vatandaş, “Burada 48 hissedar var, bir tanesi de benim. Bize gelip de ‘Biz böyle bir işe kalkıştık’ diyebilirlerdi. Kamulaştırılması yapılmamış bir arazide bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 48 hissedarın kaçının haberi var bu durumdan bilmiyorum. Benim yeni haberim oldu. Burada göstermelik bir durum söz konusu. Buradan yol geçmesi bizim için iyi olur ama Bakan burada geldi, bizimle konuşmadı, sonra konuşurlar mı bilmiyorum” dedi.

2018’de yerel basına demeç veren Süleyman Soylu’nun sözleri

YİNE BİR SEÇİM DÖNEMİ GÜNEY ÇEVRE YOLUNU HATIRLADILAR

Kazı işlemlerinin yapıldığı arazide konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Güney Çevre Yolu Trabzon için çok kıymetli, olmazsa olmaz. 5 yıldır parlamentoda görev yapan bir milletvekiliyim, bütün Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündeme getirdim ama bir arpa boyu yol alamadığım çok önemli bir mesele. Bugün Trabzon kent içi trafiğine baktığımız zaman bir keşmekeşlik var. Güney Çevre Yolu çok önemli, çok elzem, bir an önce yapılması gereken bir proje. Fakat 21 yıldır iktidarda bulunan AKP, bugüne kadar bir adım atmadı. 1998 yılında Eyüp Aşık tarafından projelendirilmiş, ihalesi yapılmış ve ödeneği bile çıkartılmıştı. AKP iktidarı bu hazır projeyi 21 yıldır tozlu raflarda bekletti. Trabzonlular iyi biliyor her seçim döneminde bu projeyi gündeme getirdiler, yapma sözü verdiler. Şimdi yine bir seçim döneminde Güney Çevre Yolu’nu hatırladılar” diye konuştu.

Kamulaştırma yapılmayan arazide iş makineleri çalışıyor (Foto: SÖZCÜ)

RESMEN DALGA GEÇİYORLAR

Herhangi bir çalışma yapılmadan temel atma töreni için kazı işlemlerinin başlamasına tepki gösteren Kaya, “Burada bir kazı ve dolgu işlemi yapılıyor. Yer sahibiyle konuştuk, kamulaştırma yapılmamış, vatandaşa para ödenmemiş. Sadece kağıt üzerinde bir proje var. Yatırım programına baktım, orada da görünmüyor. İhalesi yapılmış mı, o da yapılmamış. Bu milletle artık dalga geçmesinler. Trabzonluyla resmen dalga geçiyorlar. Şimdi gelip burada temel atma töreni yapacaklar ve bizlere ‘Güney Çevre Yolu’na başladık’ diye yutturmaya çalışacaklar. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir davranıştır bu” diye konuştu.

DEFNE’DEKİ HASTANE TEMEL ATMA TÖRENİNDEN DAHA VAHİM

Hatay’ın Defne ilçesindeki önce atılan, sonra kaldırılan hastane temel atma törenini hatırlatan Kaya, “Buradaki durum Defne’den daha vahim. Kamulaştırma yapılmamış, ihale edilmemiş, işin projesi var mı yok mu belli değil. Trabzon’un aklıyla alay ediyorlar” diyerek Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’na şöyle seslendi, “Siz bakanken bu kadar kudret imkan elinizdeyken hiçbir şey yapmadınız, şimdi milletvekili adayı olarak gelip burada temel atıyorsunuz. Ben olsam utanırım. Bu duruma düşmem” dedi.

AĞIR CEZALIK SUÇTUR

Akçaabat Belediye Meclis üyesi Tuncay Demirci ise “Yatırım programında olmayan, ihalesi yapılmayan, kamulaştırılması yapılmayan bir yola temel atma töreni yapacaklar. İhalesi yapılmamış bir işi yapılmış gibi göstermek ve bir müteahhidi çalışmaya yönlendirmek ihaleye fesat karıştırmaktır. Bu ağır cezalık bir suçtur. İkincisi rekabet koşulları oluşmadığı için kamu zararı oluşturur. Bu da ağır cezalık bir suçtur. Üçüncüsü kamulaştırma yapılmadan vatandaşların arazisine girilmiştir, anayasal hak ihlal edilmiştir. Tamamen göstermelik, halkı yanıltmaya yönelik bir çalışmadır bu. Seçimden sonra buraya kazma vuracaklarını zannetmiyoruz” diye konuştu.