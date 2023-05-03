Bütçeyi delen yol

Enflasyon ve döviz kurlarındaki yüksek artış, inşaat ihaleleri de aksattı ve milyarlarca TL daha fazla maliyete yol açtı. Karayolları’nın 2016’da yaptığı Antalya Devlet Yolu, Kepezüstü- Kızılkaya arası yol inşaatı ihalesi 287 milyon 145 bin 572 TL’ye sonuçlandı.

Ancak yol aradan geçen 6 yıla rağmen bitmedi. Bu kez aynı yol için ikmal ihalesine çıkıldı.

MALİYET TAM 13 KAT ARTTI

10 Nisan 2023’te sonuçlanan ihalede, 3 milyar 475 milyon 52 bin TL daha devletin kasasından çıktı. 287 milyon 145 bin 572 TL’ye yapılması planlanan yol, 6 yıl sonra 3 milyar 762 milyon 197 bin 822 TL’ye mal olacak. Maliyet tam 13 kat arttı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Kızılkaya ayrımı Antalya Devlet Yolu, Kepezüstü-Kızılkaya arası yol inşaatı için ilk olarak 13 Aralık 2016’da ihale düzenledi ve 10 Ocak 2017’de 287 milyon 145 bin 572 TL’lik sözleşme imzalandı. Yolun 2021 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Ancak planlar tutmadı. Müdürlük bu kez de 2023’te yolun tamamlanması için yeni ihale yaptı.

İkmal (tamamlama) ihalesi 21 Mart 2023’te yapıldı. İhale sonucunda 10 Nisan 2023’te 3 milyar 475 bin 52 TL’lik sözleşme imzalandı. Normalde 287 milyon 145 bin 572 TL’ye yapılması planlanan yol, 6 yıl sonunda 3 milyar 762 milyon 197 bin 822 TL’ye mal edildi.