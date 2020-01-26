Bütün ayrılıkları bir kenara bıraktık… Türkiye seferber oldu!

İsmail Akduman, Latif Sansür, Müslüm Evci, Mehmet Andaç, Halil Ataş, İsmail Akın, Evren Demirtaş, Uğur Enç / SÖZCÜ

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye nefesini tutmuş acı olaydan saatler sonra gelecek mucize haberlerini bekliyor.

Bir yandan da Elazığ’ın acılarını sarmak isteyen şahıs, kurum ve kuruluşlar yardım hazırlıkları yapıyor. Yardımlar bütün kentlerde belediyeler tarafından organize ediliyor.

Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için giyecek ve yiyecek malzemeleri kısa sürede organize edilen yardım kampanyaları ile toplanıyor. Siyasi parti ayrımı olmaksızın bütün belediyeler Konya’dan Bursa’ya, Çanakkale’den Kocaeli’ye Türkiye’nin dört bir yanında hazırlanan yardımlar Elazığ’a doğru yola çıktı.

İSTANBUL VE HAMİDİYE SU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgeye ilk andan itibaren yardımlarını sürdürüyor.

Bölgeye giden destek hizmetleri lojistik ekibi ile birlikte her öğün 3 bin kişiye 2 çeşit yemek üretme kapasitesine sahip yemek tırı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, jeneratör vb. ekipmanlarla birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personelleri bulunuyor. Öte yandan İBB iştiraklerinden Hamidiye A.Ş.’de bölgenin su ihtiyacını karşılamak üzere 1 su tankerini deprem bölgesine sevk etti.

ANKARA’DAN 12 BİN KAPASİTELİ SEYYAR FIRIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Elazığ’a ilk ulaşan belediyelerden biri oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Seğmen Su tarafından bölgeye su sevki yapılırken, Halk Ekmek Fabrikası’nın hazırlıklarını tamamlamasının ardından 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Seyyar Fırın aracı da Elazığ’a gönderildi. Deprem bölgesinde günlük üç öğünde 5 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti sağlamak üzere ayrıca BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekiplerinin araçları bölgeye iletildi.

BURSA AŞEVİ KURACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi 10 bin kişiye sıcak çorba ve gıda servisi yapacak bir aşevi kurmak için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. İçerisinde gıda, giyim ve hijyen maddeleri bulunan yardım tırları Bursa’dan yola çıktı. Yardım tırlarını uğurlayan Başkan Alinur Aktaş, “Arama-kurtarma, psiko-destek ekiplerimiz, ‘tüm araç ve ekipmanlarıyla’ deprem bölgesinde hizmet vermek için yola çıktı.

Ayrıca Bursa’da yaşayan Elazığ ve Malatyalılar ile orada okuyan Bursalılar, ‘ücretsiz ulaşım için otobüs tahsis edilmesi yönünde’ bize başvurabilirler” dedi.

NİLÜFER’DEN BATTANİYE VE GIDA

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün tedarik ettiği battaniye ve gıda malzemeleri bölgeye gönderilmek üzere toplama merkezine ulaştırıldı.

Depremzedelere yardım etmek isteyen Nilüferliler de Nilüfer Belediyesi’nin yardım kampanyası duyurularına kayıtsız kalmadı. Nilüferliler’den toplanan battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu, çocuk bezi, hijyenik ped, kışlık bot, eldiven, atkı, kazak ve mont gibi malzemeler Nilüfer Kent Konseyi binasında toplanarak kamyonlara yüklendi.

FOÇA’DAN YARDIM ELİ

İzmir Foça Belediyesi de yardım kampanyası başlattı. İlçe merkezinde ve merkeze bağlı olan Yenifoça, Bağarası, Gerenköy, Kozbeyi ve Ilıpınar Mahalleleri’nde yardım toplama noktaları oluşturuldu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Şimdilik 200 yardım kolisi topladık. Yiyecek, giyecek, erzak yardımlarını toplamaya devam ediyoruz” dedi. Yardımlar tır ile Elazığ’a gönderildi.

YALOVA ACIYI PAYLAŞTI

Yalova Belediyesi de yardım hazırlıklarına başladı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman yardım çalışmasıyla ilgili şöyle konuştu: “Depremi en iyi bilen, en iyi yaşayan kentlerden biri olan Yalova, Elazığ’da dün akşam saatlerde gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından doğaçlama ile organize olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Yalovalılar, ellerindeki deprem bölgesinde yaşadığımız için, bildiğimiz için acil ne lazımsa onları bize getirmeye başladılar. Burada toplanıyor. Toplanmaya da gün içerisinde devam edecek. Şu anda hala daha enkazdan insanlar çıkarılıyor.”

KOCAELİ HAREKETE GEÇTİ

Kocaeli’nin Darıca Belediyesi de Elazığ’a yardım elini uzattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında yüzlerce vatandaş, giyim desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Bıyık, şu çağrıda bulundu: Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımıza destek olmak adına başlatmış olduğumuz yardım kampanyası için vatandaşlarımız yardımlarını ulaştırmaya başladılar. Darıcalı vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum.” Öte yandan Kocaeli’de yer alan İzmit Belediyesi de yardım kampanyasına start verdi.

İZMİT MALZEMELERİ TOPLUYOR

İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Elazığ’a ulaşan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin bölgede edindiği bilgiler ışığında ve gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında temel ihtiyaçlar olan ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, bot ve mont, çocuk bezi, hijyenik ped, termal içlik (her yaş ve cinsiyete göre), kuru bakliyat ve iç çamaşırı (kadın, erkek, çocuk) Elazığ’a gönderilecek. Yardım kampanyasına katılarak destek olmak isteyen vatandaşlar Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’ne gelerek ihtiyaç malzemelerini getirebilecek.

KONYA’DA VATANDAŞLAR BAŞLATTI

Konya Merkez Karatay ilçesinde ikamet eden mahalle sakini Hozan İrfan Temur kapı kapı dolaşarak yardım malzemesi topladı. Konyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında toplanan malzemeler tırlarla Elazığ’a iletilecek. Elazığ’daki depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmit Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Muş Belediyesi de Elazığ için battaniye ve çeşitli erzakların bulunduğu bir tırı yola çıkardı. Belediye yardım toplamaya devam ettiklerini duyurdu.

SAKARYA’NIN TIRI YOLA ÇIKIYOR

Ülkenin dört bir yanında depremzedeler için başlatılan kampanyalara Sakarya da dahil oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi Meydanı’ndan yardım TIR’ı kaldıracağını duyurdu. Sakaryalıların, depremzedeler için kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye, bebek bez, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini Demokrasi Meydanı’ndaki TIR’a getirmeleri çağrısı yapıldı. Yapılan çağrının ardından çok sayıda eşya Demokrasi Meydanı’na getirdildi. Getirilen eşyalar TIR’a yükleniyor. Yardım TIR’ı Elazığ’a doğru yola çıktı.

BOLU ÖĞRENCİLERİ ÜCRETSİZ GÖNDERİYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Malatya ve Elazığ’da ailesi olan öğrencilerin yol paralarını karşılayacaklarını duyurdu. Özcan şu ifadeleri kullandı: “Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla Bolu’dan memleketleri Elazığ ya da Malatya’ya gitmek isteyen öğrencilerin ulaşım ücretleri Bolu Belediyesi tarafından karşılanacak. Elazığ veya Malatya’ya gitmek isteyen öğrencilerimiz Belediyemizin ücretsiz hattı 444 26 50 nolu telefon numarasından irtibata geçebilirler.”

İZMİR’DEN İLK TIR GÖNDERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Soyer dün yaptığı yardım kampanyası duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ’daki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için battaniye, kuru gıda ve kışlık giysiden oluşan ilk tır bugün yola çıktı. İzmirliler olarak kardeşlerimize daha fazla destek olmak istiyor, bunun için bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Katkılarınızı bekliyoruz.”

BİNGÖL’DE KENT MEYDANINDA YARDIM TIRI

Bingöl Belediyesi de kent meydanına bir tır getirerek yardım toplamaya başladı. Belediyeden yapılan açıklamada “Depremi en iyi sen bilirsin… Kardeş şehir Elazığ için; yardım kampanyasına katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız, malzemeleri Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önündeki tıra bırakabilir” denildi.

ÇOCUKLAR HARÇLIKLARINI GETİRDİ

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde Elazığ’a yardım gönderildi. Vatandaşlar giyecek, battaniye, gıda, çocuk bezi, çocuk maması, genel ihtiyaç malzemeleri, elektronik eşya ve daha birçok malzeme ile Aksaray Belediyesi’ne akın etti. Çocuklar da harçlıklarını kapıp belediyeye yardıma geldi. Gelen malzemeler Aksaray Belediyesi’nde toplandı.

AYDIN’DAN 4 MOBİL MUTFAK

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kuru gıda, elektrikli soba, battaniye ve içme suyu dolu kamyon deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Türk Kızılayı genel merkezinden yapılan destek çağrısı üzerine 4 mobil mutfak ile yiyecek ihtiyaçları karşılanacak. İlk etapta günlük 15 bin kişilik yemek servisi yapılacak.

Öte yandan Kuşadası’nda “Elazığ ve Malatya yanındayız” adı altında yardım kampanyası başlatıldı. Belediye öncülüğündeki kampanyada vatandaşlardan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, kullanılmamış olmak koşuluyla mont, atkı, bere, kışlık kıyafet toplanmaya başlandı.

MERSİN HER ŞEYİNİ SEFERBER ETTİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde, Türkiye’yi derinden sarsan Elazığ depremi için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi, giyecek ve yiyecek desteği için 2 tırını bölgeye doğru yola çıkardı. Tırlardan birinde 500 adet erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi.

500 adet malzeme kolisinin içerisine bakliyat, yağ, şeker, salça ve tuz gibi temel yiyecek malzemeleri yerleştirildi. Belediye sıcak yemek ihtiyacı için de çalışma başlattı. 3’ü aşçı olmak üzere 5 kişilik personelden oluşan ekip, yanlarında götürdükleri 10 bin kişilik gıda malzemesiyle bakliyat ağırlıklı sıcak yemekler yaparak, bölgedeki vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılayacak.

ESKİŞEHİR’DE YARDIMLAR SÜRECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de yardım kampanyası başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada “Kıymetli hemşehrilerimiz, Elazığ’da yaşanan depremin ardından bölge ile geceden beri iletişim halindeyiz. Büyük kentler ve çevre kentlerden gelen yardımların yetersiz kalabileceği bilgisi üzerine sizlerin de desteği ile yardım kampanyamızı başlatıyoruz” denildi. Söz konusu yardımların Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinde toplanacağı öğrenildi.

BELDE BELEDİYESİ DE BOŞ DURMADI

Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde Elazığ’daki yaraların sarılması için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda: “Elazığ’da yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak için Kepez Belediyesi olarak yardım kampanyası başlatıyoruz. Kepez halkımızı Elazığ ile dayanışmaya çağırıyoruz. Battaniye, mont, kazak, çorap, bere, atkı, çocuk bezi, çocuk maması, gıda kolisi ve benzeri eşyaları Belediye hizmet binamıza getirebilirsiniz” ifadeleri yer aldı. Yardımların Elazığ’a yola çıkacağı belirtildi.

BATTANİYE, GİYSİ VE AYAKKABI

Balıkesir’in Susurluk Belediyesi deprem için yardım kampanyası başlatan kurumlar arasında yer aldı. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada: “Malatya ve Elazığ bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçemizde toplanan yardımlar afet bölgesine belediyemizce ulaştırılacaktır. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın ‘battaniye, giysi, ayakkabı, bebek bezi, bebek maması, atkı, bere, eldiven ve benzeri malzemeleri 26.01.2020 saat 17.00’ye kadar Belediyemize getirmeleri rica olunur’ denildi.” Bugün saat 17.00’ye kadar toplanan yardımların kısa süre içinde yola çıkacağı öğrenildi.

KARADENİZ TOPYEKÜN YARDIM TOPLADI

Artvin Belediyesi halktan battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet talebinde bulundu. Trabzon’da bir tır dolusu Trabzon ekmeği, Vakfıkebir Belediyesi ve Şalpazarı ile Beşikdüzü kaymakamlıkları tarafından temin edilerek Elazığ’a gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ayrıca 27 bin meyve suyu, 24 bin paket kek, 14 bin çorap, bin adet helva, 2 bin 500 bere, 2 bin 500 kaşkol, 2 bin 500 adet eldiveni bölgeye gönderdi. Giresun’da ise vatandaşlar, Elazığ’daki depremzedeler için yaptıkları yardımları belediyeye iletti Binlerce gıda kolisi, battaniye ve giysi taşıyan araçlar yola çıktı.

AFAD BELEDİYELERDEN DESTEK İSTEDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise 3 bin battaniye, 4 bin uyku seti, 3 bin çocuk bezini taşıyan bir yardım tırı, bir mobil yemek tırı ve kışlık kıyafet malzemelerinin yüklendiği tır ile Elazığ’ın yardımına koştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kuru gıda desteği için harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada “AFAD ile yapılan görüşmeler sonucunda ‘Kuru Gıda ve ihtiyaç maddeleri (su, pirinç, bakliyat vb) desteği sağlamak için vatandaşlardan yardım istendi. Tırlar yüklenmeye başlandı” denildi.

KIŞLIK KIYAFETLER DE GÖNDERİLDİ

Kastamonu, Rize, Çankırı ve Sinop belediyeleri vatandaşlardan kışlık giyecek yardımında bulunmalarını istedi. Söz konusu yardımlar belediye binalarında toplanıyor. Pazartesi günü Elazığ’a iletilecek. Çorum Belediyesi ihtiyaç duyulan bin koli gıda paketi ile çocuk battaniyesi, kıyafet ve ayakkabıdan oluşan bin 907 parça yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Tokat Belediyesi 4 tır su, 1 tır battaniye ile Elazığlıların yardımına koştu.

Sivas Belediyesi de kışlık kıyafet, battaniye ve gıda yardımı için kampanya başlattı. Sivas Belediyesi’nde yardımlar toplanmaya başlandı.

AKSARAY’DAN YARDIMSEVERLİK

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, depremzedelere yardım için kampanya başlattıklarını duyurdu. Dinçer, “Ülkemizdeki bu yardımseverlik, bu kadirşinas, vatanperverlikte gördüğünüz gibi hat safhada. Tüm ülkemiz kenetlenmiş durumda bu yardımlar noktasında. Bizde Aksaray Belediyesi olarak, Aksaraylı olarak böyle bir yardım kampanyasını hemen başlattık. Aksaraylı hemşehrilerimiz çok büyük teveccüh gösterdiler” dedi.

ERZURUM VE NEVŞEHİR’DEN GIDA DESTEĞİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 1 mobil mutfak tırı başta olmak üzere toplam 5 araç ile 50 bin kişilik gıda ve ihtiyaç malzemesini Elazığ’a götürdü.

Nevşehir Belediyesi 10 ton patates, 5 bin koli su, 7 bin adet battaniye, 5 bin paket kuru bakliyat, 6 bin paket süt taşıyan 9 tır yola çıkardı.

ANTALYA DA MOBİL AŞEVİ GÖNDERDİ

Antalya Büyükşehir, Konyaaltı ve Muratpaşa belediyeleri merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için yardım çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 5 bin kişilik yemek çıkarabilen mobil aşevi ve battaniye gönderdi. Muratpaşa Belediyesi gıda paketi, su, çocuk ve yetişkin için kışlık kıyafet, bere, eldiven, battaniye, hijyen malzemeleri, hijyenik ped, çocuk bezi, ayakkabı, bot, çay ve şeker gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri toplamaya başladı. Konyaaltı Belediyesi de öncelikle gıda ve ısınma ihtiyacını karşılamak için hazırlık yaptı. Konyaaltı Belediyesi battaniye ve temel ihtiyaç gıdalarını içeren erzak kolisi hazırlayarak deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

YARDIMLARI EVRAK KARŞILIĞINDA TOPLADILAR

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun, sosyal medya aracılığı ile yardım çağrısında bulundu. Destek kampanyası dolayısıyla Burdur Belediyesi çalışanları da acil olarak göreve çağrıldı. Çağrıya kayıtsız kalmayan Burdurlular, sabah saatlerinden itibaren Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan çadıra battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet bıraktı. Başkan Orkun yardımlarla ilgili şöyle konuştu: “Burdur Belediyesi olarak, vatandaşımıza yaptığımız çağrının karşılığında, vatandaşımızın bağışlarını bir evrak karşılığında teslim alıyoruz. Bunları da AFAD Koordinasyonunun talep etmesi üzerine, deprem bölgesine göndereceğiz. Önemli olan vatandaşımızın can güvenliği. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”