“Bütün demokraside uzak iktidarlar baskıyı arttırır” – 18 Dakika (6 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Moskova Zirvesinde kim kaybetti kim kazandı sorusunu yanıtladı. AKP’nin zirvede tezlerinden nasıl vazgeçtiği ve idlibde hangi noktalarda geri adım attığını açıkladı. 18 DAKİKA’da, Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tutuklanması ve baskı rejiminin ayak seslerine dikkat çekildi. Tele1'e destek olmak için:

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