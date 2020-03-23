Bütün uyarılara rağmen toplanıp asker uğurladılar!

İstanbul’un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı.

Corona virüsü tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin ‘Sokağa çıkmayın’ çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.

Bununla da yetinmeyip araçlara binerek konvoy halinde yola çıktılar. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, Kağıthane-Piyalepaşa Tünelin’e girdi. Burada kornalara basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. (İHA)

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