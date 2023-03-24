Büyük bomba! 3 büyükleri peşine taktı

Spor Toto Süper Lig’in 3 büyük devi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde yıldız isim için büyük bir transfer yarışı verecek. Önümüzdeki sezon için 3 büyükler de aynı oyuncuya talip oldu. İşte haberin ayrıntıları…

Bu sezon lider konumda bulunan Galatasaray, hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı üst düzey transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılıları takip eden Fenerbahçe ise sezon başındaki Batshuayi ve King transferleriyle lige iddialı bir giriş yapmıştı. Zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, devre arasındaki Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut hamleleriyle yeni sezonun planlamasına da başlamıştı.

YAZ AYLARINDA BÜYÜK KAPIŞMA

Gelecek sezon da hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen bu 3 takım, yaz transfer döneminde de büyük bir mücadele içerisinde olacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde hedeflerini belirledi ve çalışmalara şimdiden başladı.

HEDEF RATAO

3 kulüp, Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse forması giyen Rafael Ratao’nun peşine düştü. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 3 büyük kulübün, bir sonraki transfer döneminin hareketli geçeceği vurgulandı.

YAZIN HAMLE YAPACAKLAR

Kış transfer döneminde de 3 takımın başarılı kanatla ilgilendiği, yaz transfer döneminde Sambacı oyuncu için yeniden hamle yapacağı kaydedildi. Öte yandan Ratao’ya Almanya, İtalya ve Brezilya’dan da kulüplerin ilgisinin olduğu bildirildi. 1.83 boyundaki Ratao’nun, Toulouse ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.