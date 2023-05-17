Büyük maçların takımı Trabzonspor!

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanda Bordo-Mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı. Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak. Bu sezon hedefsiz kalan ve 3 kulvarda da hayal kırıklığına uğrayan Karadeniz ekibi, sezonun kendisi adına son derbisinde 3 puanın peşinde olacak. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yoğun bir şekilde maça hazırlanan Bordo-Mavililer, zorlu mücadele öncesinde büyük maç karnesine güveniyor. Fırtına, son dönemde 3 büyüklere karşı oynadığı maçlarda büyük bir üstünlük kurdu. Bordo-Mavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 12 karşılaşmada sadece tek yenilgi gördü. Söz konusu maçta ise Trabzonspor, bu sezon Galatasaray deplasmanından 2-1’lik yenilgi ile ayrılmıştı. Kalan 11 maçta ise 7 beraberlik alan Trabzon temsilcisi, 4 karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

3 eksik var

Bu arada Bordo-Mavili ekipte Fenerbahçe karşısında 3 futbolcu sahada olmayacak. Anastasios Bakasetas, cezası sebebiyle formasından uzak kalacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz’ün yanında düz koşulara yeni başlayan Stefano Denswil’in de forma şansı bulması beklenmiyor.

Derbiye özel 15 dakika uyarısı

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, bu sezon ligde ilk 15 dakikada 10 gol atarken, bu alanda zirvede yer aldı. Kanarya ise bu bölümde sadece 2 gol yedi. Karadeniz ekibinin teknik heyeti, ilk 15 dakika konusunda öğrencilerini uyarırken, bu bölüm için Fenerbahçe’ye özel bir taktik hazırlanacağı öğrenildi.

Karagümrük biletleri satışa çıktı

Bordo-Mavililer, ligde Fenerbahçe derbisi sonrasında pazartesi günü de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Trabzon’da oynanacak mücadelenin biletleri ise dün satışa çıktı. 50 TL’den başlayan biletler, 400 TL’ye kadar değişkenlik gösteriyor.