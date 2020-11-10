Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

EDİRNE (AA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne'de Atatürk anıtında düzenlenen törende, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna katılımcılar, yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki iş yeri çalışanları eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Teğmen Adem Kobal, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Atatürk'ün büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıldığını belirten Kobal, tüm Türkiye'nin büyük bir sükut içinde Atatürk'ü andığını söyledi.

Atatürk'ün bıraktığı eserlerle ölümünden sonra rahmetle anıldığını ifade eden Kobal, "Atatürk, Milli Mücadele'de milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kuvvetli bir komutandır." dedi.

Törene, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Tören sonrası anıta ve Edirne Belediyesi tarafından kurulan standa çiçek bırakıldı.

– Tekirdağ

Tarihi Valiliği binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu.



Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri ile yoldan geçen vatandaşlar saygı duruşuna katıldı.



Programa, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve vatandaşlar da katıldı.



Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlen programla devam etti.

– Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk anıtına çelenk sundu.



Büyük önderin hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.



Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.



Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Fadime Bayram, Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıl dönümünde andıklarını söyledi.



Atatürk'ün idealleri ve düşünceleri ile her zaman yaşatıldığını ifade eden Bayram, Atatürk'ün önderliği ile yüzyıllarca hüküm süreceğini belirtti.



Bayram, "Türk milletine çağ atlatmış, ülkemizin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günde herkese düşen görev, Atatürk'ü anlamak, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır." diye konuştu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dernekler belirlenen saatlerde çelenk sunacak.



Törene, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.