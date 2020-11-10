Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ANKARA (AA) – Ankara'nın dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün için saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek yerlerinde hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.