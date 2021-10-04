CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Pandora Belgeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Faik Öztrak Pandora Belgeleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayını yapan firmanın adının geçtiğini söyleyerek "Büyük skandal patladı" dedi. Faik Öztrak Erdoğan'ın sarayını yapan firmanın vergi cennetlerine para aktararak vergi kaçırdığını söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #pandorabelgeleri #erdoğan #chp #saray #siyaset #polemik #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Büyük skandal patladı! “Erdoğan’ın sarayını yapan firma…” Faik Öztrak açıkladı!