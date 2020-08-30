Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

ÜSKÜP/BELGRAD (AA) – Türkiye’nin Üsküp, Tiran, Priştine ve Belgrad büyükelçilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Üsküp Büyükelçiliğinin resmi Facebook hesabından Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök kutlama mesajı yayımladı.

Sekizkök mesajında, Türk milletinin vatanını ve istiklalini koruma iradesinin tarih sayfalarına altın harflerle nakşedildiği büyük bir destan olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutladığını belirtti.

Büyükelçi mesajında, "Büyük Zaferi Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu Zaferin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Tiran Büyükelçiliğinin resmi Facebook hesabından yayınlanan mesajda, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatan toprakları için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." değerlendirmesi yer aldı.

Öte yandan Priştine Büyükelçiliğinin resmi Facebook hesabından 30 Ağustos dolayısıyla yayımlanan tebrikte, "Yüce Türk milleti ve kahraman ordumuzun Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirdiği Büyük Zaferimizin 98. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bütün zorluk ve yokluklara rağmen büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla verdikleri mücadeleyi 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’da başarıyla taçlandırarak bağımsızlık kazandırdıkları belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin yeniden şahlanışının adı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın arkasında da tarihteki tüm zaferlerimiz gibi, gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Kahraman Türk ordusu, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli, manevi ve mesleki değerleriyle en zor zamanlarda nasıl ki vatanını ve milletini koruma azmiyle hareket ettiyse, bugün de aynı azim ve kararlılıkla yerli ve millî savunma sanayimize dayalı imkan ve kabiliyetleri, üstün niteliklere sahip fedakar personeli ile etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı derin tarihi ve kültürel bağların bulunduğu dost ve kardeş ülke Kosova’da kutlamanın ayrı bir mutluluk vesilesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Kahraman askerlerimiz dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kosova’da da NATO müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, KFOR bünyesinde barış ve istikrar için çalışmaya devam etmekte ayrıca Kosova Güvenlik Güçlerine ikili temelde destek vermeyi sürdürmektedir." ifadesi yer aldı.

Bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve gaziler olmak üzere hayatlarını Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne adayan tüm kahraman, şehit ve gazilerin sonsuz saygı ve minnetle anıldığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarının bir an önce sona ermesini ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızın geçmişte olduğu gibi Kosova’daki dostlarımız ve soydaşlarımızla birlikte kutlanmasını temenni ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in imzasıyla yayımlanan mesajda ise 30 Ağustos muharebesinin Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını teşkil ettiği anımsatılarak, gerek Türkiye gerek dünya tarihine etki eden bu zaferin bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini gösterdiği kaydedildi.

Bilgiç'in mesajında, "Bu zaferle temeli sağlamlaştırılan modern Türkiye Cumhuriyeti, dinamik ekonomisi, giderek gelişen teknolojik ve endüstriyel altyapısı, demokrasisi, girişimci ve insani dış politikasıyla, modern müreffeh bir devlet olarak dünya sahnesinde yükselmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle destansı 30 Ağustos Zaferi'nin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerine yer verildi.