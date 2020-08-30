Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenledi

BAKÜ/TAŞKENT/BİŞKEK (AA) – Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlenirken, Taşkent ve Bişkek büyükelçilikleri kutlama mesajı yayımladı.

Törene Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Türk milletinin tarih boyu elde ettiği en büyük zaferlerden biri olduğunu belirtti.

Bu zaferle Türk'ün Anadolu'dan atılmasının mümkün olmadığı, buranın Türk milletinin ebedi yurdu olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Özoral, "Bugün de devletimiz ve milletimiz yine aynı şekilde o zamanlarda karşı karşıya olduğu düşmanlarla uğraşıyor. İç düşmanlarımız var, dış düşmanlarımız var. Türkiye'nin her tarafı ateş çemberinde. 30 Ağustos, Türk milletinin ateş çemberini yarıp düşmanlara asla fırsat vermeyeceğinin en büyük kanıtı. Herkesin bundan ders çıkartması lazım. Bize bu günü armağan eden Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." şeklinde konuştu.

– Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'den kutlama mesajı

Kovid-19 salgını nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinin düzenlenmediği Özbekistan’da, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, bayram mesajı yayımladı.

Er mesajında, tam 98 yıl önce, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki şanlı ordunun, Dumlupınar’da destan yazarak sömürgeci güçlere karşı Türk milletinin zaferini tarih sayfalarına silinmeyecek biçimde kazıdığını kaydetti.

Bu büyük zaferle, Türk milletinin kimseye asla boyun eğmeyeceğini, Türk devletinin asla boyunduruk altına girmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdığını vurgulayan Er, Kurtuluş Savaşı’nın, asırlara sari tarihi ve kültürel bağları bulunan ata yurduyla Türk milletinin ebediyen kenetlenmesine de vesile olduğunu, ata yurdundaki kardeşlerinin bundan bir asır önce dişinden tırnağından artırdığı rızıklarını Milli Mücadeleye destek olmak için gönderdiklerini Türk milletinin asla unutmayacağının altını çizdi.

Er, "Bu asil davranışın bereketlendirdiği samimi yardım binbir güçlükle kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'ne adeta can suyu olmuştur. Büyük Taarruzun ardından Başkomutan Mustafa Kemal'in 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emriyle İzmir’i işgalden kurtaran komutana Özbekistan Buhara Cumhuriyeti heyetinin getirdiği Timur’un kılıçlarından biri takdim edilmiştir. Tüm bunlar Dumlupınar Zaferi'ni Özbekistan’la ortak tarihimiz; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ortak bayramımız haline getirmektedir." ifadelerini kullandı.

– Bişkek'teki Türk vatandaşları 30 Ağustos'u Atatürk Heykeli önünde kutladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan ve görevli olan Türk vatandaşları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin yer aldığı Atatürk Parkı'nda kutladı.

Türk ve Kırgız bayraklarıyla bir araya gelen Türk vatandaşları gitar eşliğinde Gençlik Marşı'nı okudu.

Karantina sebebiyle resepsiyon vermeyen Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında yayımlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, " Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak ve bu toprağa bağlı deniz eğer üzerinde ölen varsa vatandır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sultan Alpaslan’ın Anadolu’nun kapılarını Türklere ardına kadar açtığı Malazgirt’ten sonra, bütün dünyanın bu toprakların sonsuza kadar Türklere ait olacağını 30 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile bir kez daha gördüğünü kaydetti.

Ceylan, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şühedamıza Allah’tan rahmet diler, düşman karşısında dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta durarak bizlere büyük gururlar yaşatan kahraman Mehmetçiğimize gönül dolusu şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.